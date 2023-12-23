“لسنا مسؤولين عن سلامة أي جندي مصري” .. إسرائيل تبدأ عملية برية بمحور فيلادلفيا

وطن – “لسنا مسؤولين عن سلامة قواتكم”.. رسالة وجهها الاحتلال الإسرئيلي للجيش المصري أبلغه فيه عزمه احتلال المنطقة الحدودية على محور فيلادلفيا، جنوب قطاع غزة.

ووفق ما نقلته مصادر عبرية أكد جيش الاحتلال للمصريين أنهم من الآن فصاعداً لن يكونوا مسؤولين عن سلامة قواتهم أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية.

وتحدثت مصادر إسرائيلية بحسب “i24news” عن أن الاحتلال أكد للنظام المصري أن العملية العسكرية في المنطقة “ستستمر سواء وافقت مصر أو رفضت”.

الاحتلال قام بنشاط غير عادي في محور فيلادلفيا

وتحدثت التقارير عن إطلاق قوات الاحتلال قذائفها باتجاه محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين غزة ومصر، فيما أفادت تقارير بتحرك دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم.

وقال موقع “واللا” العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإدخال العديد من القوات إلى المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا، وقام بمناورة قصيرة.

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حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية وتم الهجوم عليهم. في الوقت نفسه نفت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، في بيان رسمي، أن يكون هناك أي عملية عسكرية للاحتلال في محور الحدود الفلسطينية المصرية وبالتحديد في ممر فيلادلفيا.

وأصدرت الهيئة بيانا أشار إلى أن “الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية المصرية”.

وأضاف البيان: “كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة”.

ووفق ما أكده الصحفي المصري حسام يحيى فإن “أي تحرك إسرائيلي مدرع على الخط الحدودي المصري من كرم أبو سالم وصولًا إلى البحر محور فيلادلفي سيكون بعلم وتفويض الحكومة المصرية”.

من باب المعلومة:

أي تحرك إسرائيلي مدرع على الخط الحدودي المصري من كرم أبو سالم وصولًا إلى البحر “محور فيلادلفي” سيكون بعلم وتفويض الحكومة المصرية، طبقًا لما نصت عليه اتفاقية فيلادلفي بين سلطات الاحتلال ومصر.

وبالتالي فأي دبابة إسرائيلية تمر على هذا الخط معها تصريح مصري رسمي. — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) December 23, 2023

وأضاف يحيى: “طبقًا لما نصت عليه اتفاقية فيلادلفي بين سلطات الاحتلال ومصر أي دبابة إسرائيلية تمر على هذا الخط معها تصريح مصري رسمي”.

ما هو محور فيلادلفيا؟

ووفق ما ذكره الناشط أنس حبيب فإن: “محور فيلادلفيا هو عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح على طول ١٤ كيلو من البحر المتوسط لمعبر كرم أبو سالم ولا يُسمح بتواجد إسرائيل فيها عسكريًا وفقًا لمعاهدة العار المعروفة بإسم معاهدة السلام سنة ١٩٧٩”.

وأوضح حبيب: “خرق واضح وصريح لمعاهدة السلام وإحنا كده بنُحتل حرفياً طبعًا أي حديث عن رد فعل من طرف مصر هو مجرد عبث لأن اللي حاكمنا ابن عم نتنياهو أساساً وهو جاي عشان يأدي دوره فقط ليهم”.

في الوقت الحالي إسرائيل بتقوم بعملية برية عسكرية من عند محور فيلادلفيا وطلب إخلائها وإنه مش مسئول عن سلامة أي جندي مصري فيها. واللي مش عارف فمحور فيلادلفيا هو عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح على طول ١٤ كيلو من البحر المتوسط لمعبر كرم أبو سالم ولا يُسمح بتواجد إسرائيل فيها… pic.twitter.com/qQfGJx2eAh — Anas Habib (@AnasHabib98) December 23, 2023

السيسي يدعم الاحتلال

وتابع مخاطباً مؤيدي رئيس الانقلاب الحالي: “الكلام هنا بقا للي بيأيدو السيسي.. بجد إنتو إزاي بتقدروا توجدو له المبررات وشايفين إنه منقذ وحامي مصر؟ للدرجة دي ربنا طابع على قلوبكم؟”

وأكمل: “للدرجة ديه عمى القلب والبصيرة مش مخليكم تشوفو إن إحنا محكومين بصهيوني بيعمل لصالح إسرائيل وأمريكا؟ واحد كل مهمته هو حماية أمن إسرائيل وقمع وقتل المواطن المصري وتقزيم مصر وجعلها ملهاش قومة تاني!!”.