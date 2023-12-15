إعلام عبري: إسرائيل تستعد لنشر قواتها في الأراضي المصرية

تغطية صحفية | الإعلام العبري يقول إن تل أبيب تبحث مع القاهرة نشر قوات «إسرائيلية» على الجانب المصري من معبر رفح، تحت مزاعم إحباط أي محاولة لتهريب الأسرى «الإسرائيليين» أو هروب قادة حركة حمــ..ــاس pic.twitter.com/fB3CnCwJy1
— شبكة رصد (@RassdNewsN) December 15, 2023
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عاجل: لليوم الثاني على التوالي تكثف اسرائيل من غاراتها الجوية على المناطق الحدودية في مدينة رفح الفلسطينية القريبة من الجدار الفاصل بين مصر وقطاع غزة.#مصر #سيناء #غزة pic.twitter.com/qh2LJHel03
— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) December 15, 2023
منازل الخط الأول
تطور خطير
الجيش الإسرائيلي يشن هجوما منذ قليل بطول الحدود المصريه الفلسطينيه علي محور فلادفيا بزعم تدمير الأنفاق بين مصر وغزه . هذا تطور خطير قد يدفع إلي انفجار الموقف بين مصر وإسرائيل الضربات علي بعد أمتار قليله من الحدود المصريه ، العدو يتمادي في مخططاته . حدود مصر خط أحمر
— مصطفى بكري (@BakryMP) December 13, 2023