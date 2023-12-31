مُقرب من عباس يتحدث بلسان نتنياهو: “حماس حركة ميليشيا” (فيديو)

وطن – استمرارا للتصريحات التي تُوصف بالمستفزة والتي يعتبرها الكثيرون إشارة خضراء تمنح لإسرائيل للتوسع في جرائم الحرب بغزة، شنّ عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس الاستشاري لحركة فتح أسامة العلي، المقرب من محمود عباس هجوما ضاريا على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وقال العلي في مقابلة متلفزة، إن حماس خارج منطق الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في غزة.

مسؤول في حركة فتح يصف حــ.ـمــ.ـاس بــ“المليشيا”.. وخبير أمني يرد عليه#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/JK4mIh6XLk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2023

وصرح العلي: “الدعوة قدّمتها جنوب إفريقيا وقالت إن إسرائيل اعتدت على الشعب الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، وحماس خارج المنطق بتاع الدعوة”.

وأضاف زاعما في محاولة أخرى ضمن محاولات سلطة محمود عباس لشيطنة حركة المقاومة: “حماس عبارة عن ميليشيات لا تلتزم بقوانين دولية ولا مرتبطة بقوانين دولية ولا عضو في الأمم المتحدة”.

وتابع أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين هي التي لديها القوانين الدولية وهي العضو في الأمم المتحدة.

أمن السلطة يتحرك لمنع هجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي

ودائما ما تثير مواقف السلطة الفلسطينية غضبا واسعا كونها تخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وحربها على قطاع غزة، وتعادي المقاومة الفلسطينية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد كشفت مؤخرا، أنَّ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تتحرك في مخيمات الضفة الغربية لمنع هجمات مسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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جاء ذلك في وقت قالت فيه القناة “12 العبرية” إن مخيمات الضفة الغربية تحوّلت إلى قنابل موقوتة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية والحرب على قطاع غزة منذ أكثر من 86 يوما.



وأضافت أن جيش الاحتلال يراقب ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستشدّد من رقابتها وعملها في المخيمات لإعادتها إلى الوضع الهادئ، على غرار ما قامت به في نابلس مع مجموعة عرين الأسود.

وأشارت إلى أنه كل يوم ترد تقارير عن حوادث عنف ينفّذها المستوطنون ضدّ الفلسطينيين في الضفة، ما قد يؤدي لتصعيد الوضع على الأرض.

إسرائيل ترى دورا للسلطة في مكافحة حماس

وفيما قالت إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تعمل على إشعال الأوضاع في الضفة، فقد أشارت إلى أن رؤية إسرائيل هي أن تقوم السلطة الفلسطينية بإكمال المهمّة، وأن تعمل على إظهار سيطرتها وحُكمها هناك.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قد قال إن انهيار السلطة الفلسطينية لا يخدم المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية.

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وأرجع هنغبي، تصريحه ذلك إلى الدور الأمني المهم الذي تلعبه السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مهمة السلطة تتمثل حسب الاتفاقات الموقعة بينهم، في الدور الرئيس المكلفين به هو التصدي للمقاومة الفلسطينية.