فيفي عبده تودع 2023 بجلسة تصوير مثيرة! (شاهد)

وطن – ودّعت الراقصة المصرية المثيرة للجدل فيفي عبده عام 2023 بإطلالة كلاسيكية مثيرة، بالأسود والأبيض.

ونشرت فيفي عبر حساباتها في منصات التواصل الإجتماعي، صوراً من جلسة تصوير؛ لوداع العام 2023، وفيها ظهرت وهي ترتدي فستاناً أسود اللون مفتوح عند منطقة الصدر.

فيفي عبده تودع 2023

وظهرت فيفي عبده من خلال الصور بلوك مختلف وجديد تماما، حيث ظن البعض أنها خضعت لعمليات تجميل بسبب مظهرها الشبابي الذي سيطر على جلسة التصوير، حيث علق كثيرون على أن عمرها في الصور يبلغ 25 عاماً .

وتباينت تعليقات الجمهور على إطلالة الراقصة المصرية، فالبعض هاجمها وانتقد جرأتها في هذا السنّ. بينما عبّر البعض ومنهم مشاهير وفنانون عن إعجابهم بجلسة تصوير فيفي عبده الأخيرة .

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Fifi Abdou‎‏ (@‏‎fifiabdouofficial‎‏)‎‏

وصرّحت فيفي عبده أن سر غيابها عن السوشيال ميديا مؤخراً، هو بسبب الأحداث في قطاع غزة والحرب الإسرائيلية.

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وقالت الراقصة المصرية في تصريحاتٍ صحفية: “أنا عارفة إني واحشاكوا الفترة الأخيرة مكنتش بظهر علشان الأحداث اللي حصلت دي في غزة اللي خلتني تعبت نفسيا. لدرجة إن الدكتور بتاعي قال ودوها لدكتور نفساني وربنا يهدي الدنيا أنا رجعتلكم من تاني”.