تحذير للخطوط الملكية المغربية تفاديا لكارثة.. ما قصة “المسمار المفكوك” الذي يهدد سلامة هذه الطائرات؟

وطن – سلط موقع “الصحيفة” الإخباري المغربي الضوء على أزمة جديدة تواجهها الخطوط الملكية المغربية، تتجسد في مشاكل بطائرات 737 ماكس، بعد مرور نحو عامين ونصف على عودة هذا الطراز للعمل.

وقال الموقع إن الناقل الوطني في المغرب وجد نفسه مضطراً لتعليق الرحلات المجدولة عبر طائرتي “بوينغ 737 ماكس” لتجنب وقوع حوادث جوية.

وجاء القرار عقب اكتشاف خلل في نظام الدفة من قبل الشركة الأمريكية المصنعة التي طلبت من جميع الشركات التي تتعامل مع هذا النوع من الطائرات إخراج الطائرات المتأثرة من الخدمة حتى يتم فحصها بدقة.

تحذير من شركة بوينغ بخصوص طائرات في المغرب

ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن شركة “بوينغ” تحذيرها شركات الطيران لفحص جميع طائراتها من طراز 737 ماكس، بحثا عن مسمار مفكوك محتمل في نظام الدفة.

واكتشفت إحدى شركات الطيران مشكلة محتملة في جزء رئيسي ضمن طائرتين فيما ذكرت “بوينغ” أن شركة طيران دولية، لم تذكر اسمها، عثرت على مسمار به صامولة مفقودة في آلية ربط التحكم في الدفة، أثناء إجراء الصيانة الروتينية.

كما عثرت الشركة على مسمار مماثل لم يتم ربطه بشكل صحيح في طائرة لم تُسلم بعد، علما أن دفة الطائرة جزء أساسي منها.

وتستخدم هذه القطعة المهمة المفقودة للتحكم في الطائرة وتحقيق استقرارها أثناء الطيران.

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فحص طائرات 737 ماكس في المغرب

وذكرت بوينغ أنه تم إصلاح الطائرة ذات المسمار المفقود، لكنها تريد التأكد من فحص جميع طائرات 737 ماكس، البالغ عددها 1370 طائرة.

وأردفت شركة بوينغ بأنه من باب الحذر الشديد “نوصي المشغلين بفحص طائراتهم من طراز 737 ماكس وإبلاغنا بأي نتائج”.

يذكر أن الخطوط الملكية المغربية كانت قد ألغت ثلاث طلبيات لاقتناء طائرات جديدة من الطراز المذكور بسبب تلك المشاكل التقنية.

وقررت المغرب أيضاً وقف العمل بالمتوفر من طائرات 737 ماكس إثر كارثتي سقوط طائرة الخطوط الإندونيسية سنة 2018 ثم الخطوط الإثيوبية سنة 2019، واللتان تسببتا في مقتل 346 راكبا.

الخطوط الملكية المغربية ترفض التعليق

هذا، وتواصلت “الصحيفة” مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمعرفة مدى تفاعل الشركة مع توصيات شركة “بوينغ” وتحذيرات إدارة الطيران الأمريكية مع هذا الخلل الموجود في نظام التحكم في الدفة الذي قد يشكل تهديدا على السلامة، بما أن الخطوط الملكية المغربية تُشغل طائرتين من هذا النوع ضمن أسطولها.

وذكرت الصحيفة: “كما هي عادة الخطوط الملكية المغربية في التواصل، لم تتجاوب مع التساؤلات المتعلقة بسلامة أسطولها بما أنها تشغل طائرتين من نوع Boeing 737 MAX 8 بسعة مقاعد تصل إلى 156 مقد، حيث تسير الشركة رحلات يومية نحو إفريقيا وأوروبا بهذا النوع من الطائرات المتخصصة في الرحلات المتوسطة.”

وتابعت أنه في الوقت الذي أصدرت العديد من الشركات العالمية بلاغات تطمئن من خلالها زبنائها، والإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات، تفضل الخطوط الملكية المغربية عدم التواصل في أي موضوع يتعلق بالشركة أو المشاكل المتراكمة التي تحدث لأسطولها أو لزبائنها في مختلف الرحلات الدولية التي تقوم بها الخطوط الملكية المغربية.