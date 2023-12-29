سبب إلغاء مباراة غلطة سراي وفنربخشة بكأس السوبر التركي في السعودية.. ابن سلمان يستفز الأتراك (شاهد)

وطن – كشفت قناة “بي إن سبورتس” القطرية عن إلغاء مباراة كأس السوبر التركي التي كان من المقرر أن تقام، الجمعة. بين غلطة سراي وفنربخشة التركي في المملكة العربية السعودية.

وتحدثت وسائل إعلامية عن أزمة قبل النهائي أدت لإلغائه تتجسد في مزاعم تحدثت عن أن المسؤولين السعوديين، منعوا تلاوة النشيد الوطني التركي ورفع لافتات وأقوال مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة 20:45 بتوقيت تركيا.

وأوضح رئيس نادي فنربخشة علي كوتش أن اللافتة التي أراد النادي التركي دخول المباراة بها تحمل عبارة “السلام في الوطن، السلام في العالم” لمصطفى كمال أتاتورك ولم تُقبل من قبل السلطات السعودية.

كما ذكر الأمين العام لنادي غلطة سراي “إراي يازغان” بأنه “إذا لم يُتلَ النشيد الوطني التركي فإن النادي التركي لن يخوض المباراة”.

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السعوديون ينقضون العهود

وخالف السعوديون تعهد بخصوص رفع النشيد الوطني التركي في مباراة نهائي كأس السوبر التركي، حسبما أكده عضو مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) المسؤول عن الفرق الوطنية، حامد ألتينتوب.

وقال ألتينتوب: “هناك تعهد بخصوص النشيد الوطني. على السعوديين الالتزام بهذا التعهد. المناقشات مستمرة حاليًا بشأن هذا الموضوع”.

وكان من المقرر أن تبدأ مباراة نهائي كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة “باحتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ودقيقة صمت لشهداء تركيا، ورفع النشيد الوطني التركي من قبل الفنان نورم إندر”.

إمري كابلان مراسل قناة @aspor التركية 🎙️ تم جمع معدات غلطة سراي من ملعب الأول بارك .. وبدأت الاستعدادات للعودة إلى تركيا لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن، ولكن يمكننا القول أنه تم إلغاء المباراة ..ونحن في انتظار البيان الرسمي#كأس_السوبر_التركي | #GSvFB pic.twitter.com/E8wDr4QRB3 — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 29, 2023

وكان مركز مكافحة التضليل الإعلامي التركي قد نفى الادعاءات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأنه “لن يُسمح بعزف النشيد الوطني التركي وعرض العلم التركي في مباراة كأس السوبر التركية التي ستُلعب في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية”.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, “Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek.” şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk… pic.twitter.com/77g9AIZwSV — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 29, 2023

لكن رغم كل ذلك يبدو أن السعودية لم تفي بتعهداتها حيال المباراة وهو ما أدى لإلغاء نهائي كأس السوبر التركي، وفق ما نقلته وسائل إعلامية.