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    سبب إلغاء مباراة غلطة سراي وفنربخشة بكأس السوبر التركي في السعودية.. ابن سلمان يستفز الأتراك (شاهد)

    إلغاء نهائي مباراة نهائي كأس السوبر التركي بسبب منع السلطات السعودية النشيد الوطني التركي أو رفع لافتات وأقوال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك
    سالم حنفيبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    مباراة غلطة سراي وفنربخشة
    إلغاء مباراة غلطة سراي وفنربخشة في المملكة العربية السعودية

    وطن – كشفت قناة “بي إن سبورتس” القطرية عن إلغاء مباراة كأس السوبر التركي التي كان من المقرر أن تقام، الجمعة. بين غلطة سراي وفنربخشة التركي في المملكة العربية السعودية.

    وتحدثت وسائل إعلامية عن أزمة قبل النهائي أدت لإلغائه تتجسد في مزاعم تحدثت عن أن المسؤولين السعوديين، منعوا تلاوة النشيد الوطني التركي ورفع لافتات وأقوال مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك.

    وكان من المقرر أن تقام المباراة في استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة 20:45 بتوقيت تركيا.

    وأوضح رئيس نادي فنربخشة علي كوتش أن اللافتة التي أراد النادي التركي دخول المباراة بها تحمل عبارة “السلام في الوطن، السلام في العالم” لمصطفى كمال أتاتورك ولم تُقبل من قبل السلطات السعودية.

    كما ذكر الأمين العام لنادي غلطة سراي “إراي يازغان” بأنه “إذا لم يُتلَ النشيد الوطني التركي فإن النادي التركي لن يخوض المباراة”.

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    السعوديون ينقضون العهود

    وخالف السعوديون تعهد بخصوص رفع النشيد الوطني التركي في مباراة نهائي كأس السوبر التركي، حسبما أكده عضو مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) المسؤول عن الفرق الوطنية، حامد ألتينتوب.

    الصحفي آدم ميتان يرجح إلغاء المباراة
    الصحفي آدم ميتان يرجح إلغاء المباراة

    وقال ألتينتوب: “هناك تعهد بخصوص النشيد الوطني. على السعوديين الالتزام بهذا التعهد. المناقشات مستمرة حاليًا بشأن هذا الموضوع”.

    وكان من المقرر أن تبدأ مباراة نهائي كأس السوبر التركي بين غلطة سراي وفنربخشة “باحتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ودقيقة صمت لشهداء تركيا، ورفع النشيد الوطني التركي من قبل الفنان نورم إندر”.

    وكان مركز مكافحة التضليل الإعلامي التركي قد نفى الادعاءات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بأنه “لن يُسمح بعزف النشيد الوطني التركي وعرض العلم التركي في مباراة كأس السوبر التركية التي ستُلعب في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية”.

    لكن رغم كل ذلك يبدو أن السعودية لم تفي بتعهداتها حيال المباراة وهو ما أدى لإلغاء نهائي كأس السوبر التركي، وفق ما نقلته وسائل إعلامية.

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