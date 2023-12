“كوهين”: السفير الإسرائيلي لن يعود إلى تركيا ما دام أردوغان حاكماً

وطن – قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الخميس، إن السفير الإسرائيلي لن يعود إلى تركيا ما دام رئيسها رجب طيب أردوغان على رأس الحكم.

وقال إيلي كوهين، في لقاء تلفزيوني له اقتطع منه هذه الكلمة عن أردوغان وبثه على حسابه بـ”إكس” ما نصه: “ما دام أردوغان في السلطة في تركيا، فلن يعود سفيرنا إلى أنقرة”.

وكان رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، أدانا تصريحات الرئيس التركي التي وصف فيها ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بـ “أفظع بكثير” مما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر.

I strongly condemn and utterly reject the words of Turkish President Erdogan.

In all of human history, the Holocaust stands alone in its horror and enormity, and his words are deeply offensive to every Jew around the world, and to the memory of the millions of Jews who perished…

