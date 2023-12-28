“كوهين”: السفير الإسرائيلي لن يعود إلى تركيا ما دام أردوغان حاكماً

وطن – قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الخميس، إن السفير الإسرائيلي لن يعود إلى تركيا ما دام رئيسها رجب طيب أردوغان على رأس الحكم.

وقال إيلي كوهين، في لقاء تلفزيوني له اقتطع منه هذه الكلمة عن أردوغان وبثه على حسابه بـ”إكس” ما نصه: “ما دام أردوغان في السلطة في تركيا، فلن يعود سفيرنا إلى أنقرة”.

כל עוד ארדואן נשיא טורקיה. אין מקום להחזרת שגריר ישראלי לשם! pic.twitter.com/cDQmGVjVEL — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) December 28, 2023

تصريحات أردوغان تستنفر إسرائيل

وكان رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، أدانا تصريحات الرئيس التركي التي وصف فيها ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بـ “أفظع بكثير” مما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر.

I strongly condemn and utterly reject the words of Turkish President Erdogan. In all of human history, the Holocaust stands alone in its horror and enormity, and his words are deeply offensive to every Jew around the world, and to the memory of the millions of Jews who perished… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 27, 2023

والأربعاء، شن الرئيس التركي أردوغان هجوما عنيفا على إسرائيل وسياسات بنيامين نتنياهو، خلال كلمة ألقاها بفعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

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حيث تساءل الرئيس التركي: “ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟.. ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر”.

ليرد عليه نتنياهو بتغريدة زعم فيها أن أردوغان ارتكب إبادة جماعية ضد الأكراد. وأنه يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين لحكمه “وهو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق” وفق زعمه.

وارتكب الاحتلال مجازر جديدة بحق المدنيين في رفح وخان يونس وبيت لاهيا، كما أجبر عشرات الآلاف على النزوح من وسط القطاع، في حين أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 21 ألفا و320 شهيدا، و55 ألفا و603 مصابين.