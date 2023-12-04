أردوغان يتوعد بمحاكمة نتنياهو: “دخل التاريخ بلقب جزار غزة”

وطن – توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤكداً أنه دخل التاريخ بلقب جزار غزة جراء الجرائم الوحشية الإسرائيلية المرتكبة ضمن القطاع الفلسطيني بعد انهيار الهدنة.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية ضمن فعالية اقتصادية في إسطنبول إن لدى تركيا رؤية لبحث استراتيجيات جديدة ضد جرائم الاحتلال في غزة منها محاكمة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية.

وأوضح الرئيس التركي أن ما حدث منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أظهر الوجه الحقيقي للعديد من المؤسسات، انطلاقا من المنظمات الدولية و منظمات حقوق الإنسان، وصولا إلى الديمقراطيات الغربية والشركات العالمية.

وأكد الرئيس التركي أن الدفاع عن غزة وعن فلسطين اليوم يعني في الوقت نفسه الدفاع عن القدس ومكة والمدينة وعن إسطنبول ودمشق وبيروت وبغداد وغيرها من المدن الإسلامية.

الرئيس التركي: لدينا رؤية لبحث استراتيجيات جديدة منها محاكمة المسؤولين عن المجازر الإسرائيلية#حرب_غزة pic.twitter.com/eAQU4F1egW — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 4, 2023

أردوغان يتوعد بمحاكمة نتنياهو

ومع وصفه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بجزار غزة أكد أردوغان أن نتنياهو سيحاكم حتما كجزار وليس كمجرم حرب فقط، تماما كما حوكم ميلوسيفيتش” (عن مذابح البوسنة).

وأضاف أن جزّار غزة نتنياهو اعترف بنفسه أمام الكاميرات بأن القضية ليست غزة أو رام الله وإنما يسعى وراء أهداف توسعية.

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ولفت أردوغان إلى طموحات المسؤولين الإسرائيليين لاحتلال المنطقة مؤكداً أن غزة أرض فلسطينية. وغزة للفلسطينيين؛ وستبقى كذلك للأبد” وفق ما نقلته ديلي صباح التركية.

ودعا الرئيس التركي إلى البدء في الاستعدادات لإعادة إعمار قطاع غزة واتخاذ موقف واضح وصريح ضد سياسات إسرائيل المتعلقة بإخلاء قطاع غزة من سكانه.

وأشار أردوغان إلى ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة ومتكاملة جغرافيًا وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

كما عبر عن استعداد أنقرة لتحمل أي مسؤولية في سبيل السلام في الشرق الأوسط وتحدث عن استقبال بلاده للجرحى والمصابين خاصة مرضى السرطان لمعالجتهم في تركيا.

وحول ما تفعله تركيا لأجل القطاع قال أردوغان: ” تركيا وبجانب جهودها الدولية، تحاول إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة (لسكان قطاع غزة) الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق وقد أرسلت حتى الآن 12 طائرة محملة بالمساعدات إلى مصر، وسفينتي مساعدات إلى العريش المصرية”.