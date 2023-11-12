أردوغان: “هذه الأيام تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره” (فيديو)

وطن – شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة، مخاطباً إياه بأن “آهات المظلومين لن تدعه وشأنه وأنه راحلٌ لا محالة” حسب قوله.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مشروع محلي، الأحد، إن هذه الأيام “تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره”.

أردوغان لنتنياهو: اعلم أنك سترحل لا محالة

وخاطب الرئيس التركي نتنياهو قائلاً: “هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات، ملفوفين في كفن ستلاحقك لعناتهم وأنت راحل لا محالة” في إشارة إلى جرائم الاحتلال الوحشية بحق المدنيين في غزة.

وقال الرئيس التركي: “تلك الأمهات اللاتي شممن أجساد هؤلاء الأطفال الشهداء وأخذنهم إلى القبر، لعناتهم لن تتركك تفلح”.

وأضاف: “نتنياهو عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة. فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك”.

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وأشار أردوغان أن بلاده تتعامل مع ما يحدث في غزة “من زاوية إنسانية فحسب”.

وذكر أن تركيا تدرك مسؤولياتها وتسعى للإيفاء بها عبر خطوات “هادئة وحكيمة”، مؤكدا أنها “لم تخذل في تاريخها من علق آماله بشعبها”.

أردوغان: “القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين”

وأضاف: “سنواصل سعينا لإنهاء المذبحة في غزة. وسنأخذ موقفنا أكثر مع اللقاء الدولي الذي سيعقد في إسطنبول يوم الأربعاء”.

وكان أردوغان قال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض، السبت، إن القدس “خط أحمر بالنسبة للمسلمين”.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء و”لا يمكننا قبول ذلك”.