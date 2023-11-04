“لقد محوناه”.. أردوغان يضع نتنياهو “جانباً” ولن يتحدث معه بأي شكل من الأشكال!

وطن- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم تعامله نهائيا مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد الآن.

وقال “أردوغان” في تصريحات عاجلة نقلتها وكالة “الأناضول” عبر حسابها على منصة “X” (توتير سابقا) على هامش انعقاد قمة قادة منظمة الدول التركية المنعقدة في العاصمة الكازاخستانية أستانة:” نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا”.

وأضاف الرئيس التركي أن المسؤول الأول عن (الهمجات ضد غزة) هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شخصياً، موضحا أن الداخل الإسرائيلي يشهد حالياً تصريحات مناهضة له.

وأكد على أن نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية.

أردوغان يهاجم موقف الدول الغربية

كما انتقد “أردوغان” موقف الدول الغربية من العدوان على غزة، موضحا انها تحني رؤوسها عند تذكيرها بالمجازر السابقة التي غضت الطرف عنها، مشددا على أنها “ستنسحق تحت عار مواقفها حيال مجازر غزة”.

وقال أيضا أن بعض الدول التي تتسامح مع عناصر التنظيمات الإرهابية تحت ستار “حرية التعبير” حاولت حظر العلم الفلسطيني الذي هو رمز لشعب.

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وشدد “أردوغان” على أنه ينبغي على العالم أن يسمع صرخات الأطفال الفلسطينيين، ومد يد العون لهؤلاء الأبرياء والمضطهدين.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن قطاع غزة يتعرض لحرب إسرائيلية ويشهد جرائم ترتكب ضد الإنسانية، مؤكدا أن “أولويتنا وقف إطلاق النار الشامل هناك”.

كما اتّهم أردوغان الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدا أن أنقرة تحضّر لإعلان إسرائيل “مجرمة حرب” أمام العالم.

إسرائيل تستدعي ممثليها الدبلوماسيين من تركيا

وأمام ذلك، ردت إسرائيل على تلك التصريحات باستدعاء ممثليها الدبلوماسيين بتركيا.

ولليوم الـ29 على التوالي، يشن طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته، سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.