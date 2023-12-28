ابن زايد ينتقم من أحمد منصور وينكل به.. “العفو الدولية” تجدد دعوتها لإطلاق سراحه

وطن – جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات الإماراتية للإفراج عن الناشط الحقوقي المعتقل في سجون أبوظبي أحمد منصور.

وحُكم على أحمد منصور لأول مرة بتهمة “الاساءة لرموز الدولة”، ويحاكم حالياً للمرة الثانية ويواجه خطر حكم الاعدام أو المؤبد في محاولة للسطات الإماراتية لتمديد الحكم السابق (السجن 10 أعوام).

وأدرجت المنظمة أحمـد منصور، في نوفمبر الماضي، ضمن حملتها السنوية “اكتب من أجل الحقوق”، المعنية بمساعدة الأشخاص الذين يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

واختارت المنظمة الحقوقية الناشط الإماراتي أحمد منصور من بين 10 حالات لأفراد من جميع أنحاء العالم يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان.

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ودعت منظمة العفو الدولية الأفراد من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في حملتها الرئيسية لكتابة الرسائل، “اكتب من أجل الحقوق”، مشيرة إلى أن إرسال رسالة قد يبدو بمثابة لفتة صغيرة لكن العمل الجماعي لديه القدرة على تغيير الحياة.

وبحسب العفو الدولية ستشهد الحملة التي تستمر للشهر الثاني على التوالي، قيام الأفراد في جميع أنحاء العالم بإرسال الملايين من البطاقات ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي تضامناً مع الأفراد الذين تتعرض حقوقهم الأساسية للتهديد أو الحرمان، مع حث من هم في السلطة على وضع حد لهذه الانتهاكات.

وخلال الأسابيع الماضية، أحالت سلطات أمن الدولة في الإمارات، نحو 90 شخصا بينهم الناشط الإماراتي أحمد منصور للمحاكمة الجماعية (الأمارات 87) بتهم الإرهاب، بالتزامن مع قمة المناخ “كوب 28” (COP28)، التي انعقدت في دبي.