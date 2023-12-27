“هذا أمر يجب أن يتوقف فورا”.. رسالة مفتي سلطنة عمان للسودانيين

وطن – علق المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، في بيان له على الصراع الدموي الدائر في السودان والحرب القائمة بين قوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة “حميدتي” والتي تسببت بقتل العديد من المدنيين وخراب واسع في الدولة الإفريقية.

وكانت وسائل إعلام كشفت أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وافق على لقاء رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في جيبوتي، الخميس، في أعقاب تلقي الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا “إيقاد“، موافقة مماثلة من البرهان، في وقت سابق لبحث إنهاء الحرب الدائرة منذ أبريل الماضي.

مفتي عمان يدعو قادة الصراع في السودان للتصالح وإنهاء الحرب

وقال الشيخ أحمد الخليلي في بيانه الذي نشره على حسابه الرسمي بمنصة (إكس): “يؤسفنا ما يجري بين الأشقاء في السودان المسلم الشقيق العزيز من سفك الدماء وانتهاك الأعراض والعدوان على الحرمات.”

وشدد مفتي عمان على أن “هذا أمر يجب أن يتوقف فورا؛ فما أعظم حرمة الإنسان وما أعظم جرم من انتهك حرمته بقتله أو بكل ما يؤذيه.”

وتابع مستشهدا بآيات قرآنية كريمة: “وقد بين الله عاقبة ذلك في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.”

يؤسفنا ما يجري بين الأشقاء في السودان العزيز من سفك الدماء وانتهاك الأعراض والعدوان على الحرمات.

هذا أمر يجب أن يتوقف فورا؛ لأنه ضرر على الجميع، ويضعف المجتمع، ويسلسل العداوات في الأجيال اللاحقة. pic.twitter.com/6o6VI33jPB — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) December 26, 2023

كما أورد الشيخ الخليلي في بيانه حديث: “المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ، ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هاهُنا. ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. بحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلِمَ. كُلُّ المُسْلِمِ علَى المُسْلِمِ حَرامٌ؛ دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ.”

المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، شدد كذلك على أن هذا القتال ليس من مصلحة أحد.

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وأضاف موضحا: “بل هو ضرر على الجميع ويضعف المجتمع، ويسلسل العداوات في الأجيال اللاحقة.”

وأكد في ختام بيانه الذي رصدته (وطن) على أنه “يجب تفادي ذلك بالتصالح والتراجع عن هذا الظلم سريعا عاجلا، فالظلم ظلمات يوم القيامة”.

وكانت مصادر سودانية كشفت أن البرهان والوفد المرافق له، على استعداد للتوجه إلى جيبوتي، صباح الخميس، بعد استكمال ترتيبات السفر، بينما أكدت مصادر بقوات الدعم السريع ، أن “حميدتي” وافق على لقاء البرهان، في أي مكان تحدده “إيقاد” دون شروط⁧.