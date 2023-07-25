الثلاثاء, يوليو 25, 2023
الرئيسيةالهدهدحصيلة 100 يوم من حرب السودان.. هذا ما خلفه اقتتال العسكريين على...
الهدهد

حصيلة 100 يوم من حرب السودان.. هذا ما خلفه اقتتال العسكريين على السلطة

المدنيون يتعرضون لضربات شبه يومية بجانب انتهاكات ضد حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتداء الجنسي والإعدام بإجراءات موجزة، فضلاً عن أشكال أخرى من العنف

كتب خالد الأحمد
حصيلة 100 يوم من حرب السودان.. هذا ما خلفه اقتتال العسكريين على السلطة
اقتتال العسكريين على السلطة
- Advertisement -

وطن- “لا تزال الحرب في السودان مستعرة حيث تدخل يومها المائة مع عدم وجود أي احتمالات لأي حل قريب للصراع الذي دمر البلاد”.

هكذا استهل موقع المونيتور، تقريرا عن الحرب المستمرة قائلا إن الصراع في السودان اندلع في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل الماضي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تتنافس على السلطة بعد سنوات من عدم الاستقرار التي أعقبت سقوط الدكتاتور عمر البشير في أبريل 2019، ومنذ ذلك الحين امتد القتال إلى مناطق أخرى من البلاد.

وقتل أكثر من 3000 شخص منذ ذلك الحين وفقا لوزارة الصحة السودانية، في حين قالت منظمة “اليونيسف” إن 435 طفلاً على الأقل قتلوا وأصيب 2025 آخرين.

ويحتاج 14 مليون طفل آخر إلى الدعم الإنساني وفقًا للوكالة، ويحتاج أكثر من نصف سكان السودان البالغ عددهم 48 مليونًا إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ونزح أكثر من 2.6 مليون داخليا، في حين فر ما لا يقل عن 730 ألف شخص إلى البلدان المجاورة، وفقا لبيانات يوليو من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

انتهاكات بالجملة

بالإضافة إلى الضربات شبه اليومية، تعرض المدنيون لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والإعدام بإجراءات موجزة، فضلاً عن أشكال أخرى من العنف.

- Advertisement -

وفي منتصف يوليو الجاري، عُثر على مقبرة جماعية دُفن فيها ما لا يقل عن 87 جثة من عرقية المساليت في ولاية غرب دارفور بالسودان.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن لديه معلومات موثوقة بأن أولئك الذين دفنوا أعدموا من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في المنطقة، كما اتُهمت قوات الدعم السريع بنهب المنازل وإحراق القرى في المنطقة.

والتوترات بين المجتمعات العربية وغير العربية في دارفور عميقة الجذور، وقد ظهرت قوات الدعم السريع التي تشير التقديرات إلى أنها تضم ​​ما يقرب من 70 ألف مقاتل وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، في عام 2013 من ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة التي نشرها البشير لسحق تمرد غير عربي في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. واتهمت الميليشيا بارتكاب فظائع من بينها جرائم حرب.

ولقي ما لا يقل عن 16 مدنيا مصرعهم يوم السبت، في قصف صاروخي على حي سكني في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وفي سياق منفصل، قتل تسعة أشخاص بينهم أربعة عسكريين يوم الأحد، عندما تحطمت طائرة مدنية في مطار بورتسودان، وقال الجيش إن سبب التحطم هو عطل فني.

محادثات لوقف الحرب

ومع تزايد المخاوف من أن الصراع السوداني يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة المضطربة بالفعل، نشط الفاعلون الإقليميون والدوليون جهودهم الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وفي مايو الماضي، توسطت السعودية وواشنطن في محادثات بين الأطراف السودانية المتناحرة في جدة في محاولة لحل الصراع.

لكن المحادثات سرعان ما انهارت في يونيو الماضي، حيث اتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم الالتزام، فيما ذكرت وكالة “رويترز” في منتصف يوليو، أنّ محادثات جدة قد تستأنف بعد وقت قصير من وصول ممثلين من الجانبين إلى المدينة السعودية. ومع ذلك، لم تؤكد واشنطن والرياض التقرير بعد.

كما أطلقت مصر جهود السلام الخاصة بها. ففي 13 يوليو، اجتمع زعماء ست دول مجاورة للسودان “إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا” في القاهرة لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار طويل الأمد وإنشاء ممرات إنسانية آمنة وإطار حوار يشمل جميع القوى السياسية في السودان.

وفي غضون ذلك، انهار العديد من وقف إطلاق النار، والفشل المتكرر في وقف القتال يترك المدنيين يدافعون عن أنفسهم مع استمرار المعارك العنيفة بلا هوادة.

المصدرالمونيتور، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد اعترافه.. أول تعليق من الجيش السوداني على انضمام عناصره للدعم السريع

الهدهد

مقاتلو الدعم السريع يفترسون حيوانات حديقة الخرطوم ومخاوف من هروب الأسود

الهدهد

قصة مؤلمة لشاب مصري شرّده قمع السيسي وطاردته حرب السودان ورفضته سلطنة عمان

الهدهد

أسماء حمزة.. ما لا تعرفه عن “ملكة العود” السودانية ومقطوعتها السرية

تقارير

أسواق دقلو.. مراكز تجارية علنية لبيع المسروقات من منازل السودانيين

الهدهد

حرب جنرالات السودان دمرت كل شيء.. شواهد مبكية على انهيار الأوضاع المعيشية

الهدهد

فيديو يدمي القلوب لاعتداء على مسن سوداني.. و”الدعم السريع” متهمة

الهدهد

خطوة إماراتية مريبة في على الحدود التشادية السودانية.. مستشفى إغاثي أم مخزن أسلحة؟

الهدهد

صور باربي الجديدة.. لماذا أثارت غضب الشعوب العربية؟ (شاهد)

الهدهد

حفتر يدعم الدعم السريع في الحرب السودانية.. هكذا يتم تهريب الأسلحة والوقود

الهدهد

حمل مبكر لسودانيات في عمر 12 سنة بسبب اغتصابهن من طرفي الحرب

الهدهد

قتل وتطهير عرقي وعنف جنسي.. أدلة مصورة على تورط الدعم السريع في مجازر الجنينة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إجبار سيدات إطفاء على خلع ملابسهن الداخلية أمام زملائهن والجمهور لسبب صادم

هذه هي الوظيفة الأكثر تعاسة في العالم!

مأمون فندي يرد على نشأت الديهي ويتوعد بكشف فضائح لمسؤولين كبار

الخبراء يحذرون..لا تشتري تذاكر طيران في هذا اليوم من الأسبوع

دوريات عسكرية لحزب الله على حدود إسرائيل.. فيديو مثير استفز الاحتلال

“تامر كان ساترها”.. بسمة بوسيل تكشف بطنها وتاتو حساس في المصعد برفقة شاب (فيديو)

على طريقة زيدان.. المكسيكي بوليدو ينطح منافسه أرضاً في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

شاهد لحظة اخراج رجل من بطن تمساح بعد 4 أيام من ابتلاعه!

كأنه الجحيم.. أحرّ مكان على وجه الأرض تصل درجة حرارته إلى 70 درجة مئوية

عرض جنسي لابنة هند القحطاني في إعلان للبخور (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC