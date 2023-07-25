حصيلة 100 يوم من حرب السودان.. هذا ما خلفه اقتتال العسكريين على السلطة

- Advertisement -

وطن- “لا تزال الحرب في السودان مستعرة حيث تدخل يومها المائة مع عدم وجود أي احتمالات لأي حل قريب للصراع الذي دمر البلاد”.

هكذا استهل موقع المونيتور، تقريرا عن الحرب المستمرة قائلا إن الصراع في السودان اندلع في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل الماضي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تتنافس على السلطة بعد سنوات من عدم الاستقرار التي أعقبت سقوط الدكتاتور عمر البشير في أبريل 2019، ومنذ ذلك الحين امتد القتال إلى مناطق أخرى من البلاد.

وقتل أكثر من 3000 شخص منذ ذلك الحين وفقا لوزارة الصحة السودانية، في حين قالت منظمة “اليونيسف” إن 435 طفلاً على الأقل قتلوا وأصيب 2025 آخرين.

ويحتاج 14 مليون طفل آخر إلى الدعم الإنساني وفقًا للوكالة، ويحتاج أكثر من نصف سكان السودان البالغ عددهم 48 مليونًا إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ونزح أكثر من 2.6 مليون داخليا، في حين فر ما لا يقل عن 730 ألف شخص إلى البلدان المجاورة، وفقا لبيانات يوليو من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

انتهاكات بالجملة

بالإضافة إلى الضربات شبه اليومية، تعرض المدنيون لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والإعدام بإجراءات موجزة، فضلاً عن أشكال أخرى من العنف.

- Advertisement -

وفي منتصف يوليو الجاري، عُثر على مقبرة جماعية دُفن فيها ما لا يقل عن 87 جثة من عرقية المساليت في ولاية غرب دارفور بالسودان.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن لديه معلومات موثوقة بأن أولئك الذين دفنوا أعدموا من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في المنطقة، كما اتُهمت قوات الدعم السريع بنهب المنازل وإحراق القرى في المنطقة.

والتوترات بين المجتمعات العربية وغير العربية في دارفور عميقة الجذور، وقد ظهرت قوات الدعم السريع التي تشير التقديرات إلى أنها تضم ​​ما يقرب من 70 ألف مقاتل وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، في عام 2013 من ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة التي نشرها البشير لسحق تمرد غير عربي في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. واتهمت الميليشيا بارتكاب فظائع من بينها جرائم حرب.

ولقي ما لا يقل عن 16 مدنيا مصرعهم يوم السبت، في قصف صاروخي على حي سكني في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وفي سياق منفصل، قتل تسعة أشخاص بينهم أربعة عسكريين يوم الأحد، عندما تحطمت طائرة مدنية في مطار بورتسودان، وقال الجيش إن سبب التحطم هو عطل فني.

محادثات لوقف الحرب

ومع تزايد المخاوف من أن الصراع السوداني يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة المضطربة بالفعل، نشط الفاعلون الإقليميون والدوليون جهودهم الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وفي مايو الماضي، توسطت السعودية وواشنطن في محادثات بين الأطراف السودانية المتناحرة في جدة في محاولة لحل الصراع.

لكن المحادثات سرعان ما انهارت في يونيو الماضي، حيث اتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم الالتزام، فيما ذكرت وكالة “رويترز” في منتصف يوليو، أنّ محادثات جدة قد تستأنف بعد وقت قصير من وصول ممثلين من الجانبين إلى المدينة السعودية. ومع ذلك، لم تؤكد واشنطن والرياض التقرير بعد.

كما أطلقت مصر جهود السلام الخاصة بها. ففي 13 يوليو، اجتمع زعماء ست دول مجاورة للسودان “إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا” في القاهرة لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار طويل الأمد وإنشاء ممرات إنسانية آمنة وإطار حوار يشمل جميع القوى السياسية في السودان.

وفي غضون ذلك، انهار العديد من وقف إطلاق النار، والفشل المتكرر في وقف القتال يترك المدنيين يدافعون عن أنفسهم مع استمرار المعارك العنيفة بلا هوادة.