مفتي سلطنة عمان .. مواقف مشرفة أدخلته قلوب المسلمين

عبر في بيان عن سروره بالموقف البطولي الذي يقفه المرابطون في القدس

وطن – تصدر اسم مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في السلطنة بسبب تصريحاته وبياناته الأخيرة عن الأقصى والمرابطين فيه وإدانته تدنيس الاحتلال للمسجد المبارك.

مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي

وعبر الوسم الذي جاء بعنوان “الشيخ أحمد الخليلي” دونت آلاف التغريدات المشيدة بمفتي السلطنة، ومواقفه الواضحة الحاسمة من قضايا الأمة دون مواربة أو خشية شيء في قول الحق.

هيبة العلم وبساطة العالم!

حفظكم الله سيدي سماحة #الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/hty2n0zeB3 — العَبْري عَبْدُالله – Al Abri Abdullah (@alabriamz) April 20, 2022

وكان مفتي سلطنة عمان قد عبر في بيان له، الأحد، عن سروره وإعجابه بالموقف البطولي الذي يقفه المرابطون في القدس الشريف لحمايته من تدنيس الاحتلال .

كما قال إنه يبتهل ويتضرع إلى الله أن يمد هؤلاء الأبطال الفلسطينيين بمدد نصره وأن يشد أزرهم بملائكته، مبديا تعجبه واستنكاره في الوقت ذاته من التخاذل الذي شمل الأمة الإسلامية -لا سيما العرب- عن نصرة فلسطين.

الشيخ الذي يهابه الاحتلال😭🤍. سيدي ومددي، حفظك الله وأدام عزك✨. أما استهلال البيان بأبيات الإمام البهلاني حاجة تأسر القلب♥️

"وفوا بوصايا الله في السخط والرضا

كرامًا وأفعالُ الكرام كرائمُ"#الشيخ_أحمد_الخليلي #المسجد_الاقصى https://t.co/krbNoIXhP0 — الأقصى عقيدة🌻. (@_SHAMS99) April 20, 2022

مفتي سلطنة عمان يُبشّر بعودة الأقصى

وأتبع الشيخ الخليلي بيانه السابق بآخر جديد، الأربعاء، بشر فيه بعودة قريبة للأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أصحابها ودحر الاحتلال الإسرائيلي ونهايته.

وجاء في نص بيان المفتي بحسب ما رصدت (وطن):”لقد أثلج الصدور وأقر العيون تصدي المجاهدين الأبطال لعدوان المعتدين، وردهم على أعقابهم أذلاء خاسئين.”

لقد أثلج الصدور وأقر العيون تصدي المجاهدين الأبطال لعدوان المعتدين، وردهم على أعقابهم أذلاء خاسئين، وقد أعاد ذلك الأمل المرجو بأن يتحقق قريبا الفتح المبين والنصر العزيز، وأن يرجع #المسجد_الأقصى المبارك إلى أهله وأن تتحرر الأرض المحتلة جميعا من قبضة الاحتلال وما ذلك على الله بعزيز pic.twitter.com/mSIMpWxaKl — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 20, 2022

مضيفا:”وقد أعاد ذلك الأمل المرجو بأن يتحقق قريبا الفتح المبين والنصر العزيز. وأن يرجع المسجد الأقصى المبارك إلى أهله وأن تتحرر الأرض المحتلة جميعا من قبضة الاحتلال وما ذلك على الله بعزيز”

عالم لا يداهن على حساب دينه

وقال مبارك بن مسعود الشبلي عبر الوسم، إن الشيخ الخليلي من العلماء العاملين “وقلما نجد هذا النوع من العلماء الذين لا يداهنون على حساب دينهم ولا يجاملون لغرض دنيوي زائل.”

سماحة الشيخ حفظه الله هو من العلماء العاملين وقلما نجد هذا النوع من العلماء الذين لا يداهنون على حساب دينهم ولا يجاملون لغرض دنيوي زائل ولا يخافون في الحق لومة لائم فنسال الله أن يثبته على الحق ويمده بالصحة الكاملة والمعافاة الدائمة إنه سبحانه مجيب الدعاء .#الشيخ_احمد_الخليلي — مبارك بن مسعود الشبلي (@AlshiblyMubarak) April 18, 2022

كما وصف المفتي بأنه “لا يخاف في الحق لومة لائم. فنسأل الله أن يثبته على الحق ويمده بالصحة الكاملة والمعافاة الدائمة إنه سبحانه مجيب الدعاء.”

فيما دونت “أم راشد”:”لله در هذا البدر. كيف جمع الاباضي والسني والشيعي على حبه واحترامه؟”

وغرد ناشط آخر:”الحمدلله لازالت أيادينا نظيفة لم تلطخ بطبيع العار. نصر الله الشيخ أحمد في أهدافه المحمودة وذلل له الصعاب.”

الحمدلله لازالت أيادينا نظيفة لم تلطخ بطبيع العار.. نصر الله الشيخ أحمد في أهدافه المحمودة وذلل له الصعاب🤲#الشيخ_احمد_الخليلي pic.twitter.com/xgnWTXRDjJ — 🌿مطر المياحي🌿🇴🇲 (@assab7399) April 18, 2022

ووصف “عدنان العبري” الشيخ أحمد الخليلي بأنه “صوت الحق ومنطق العلم؛ وهمس الإيمان وجمال اللغة وبيان الكلمة.”

السلطان قابوس والمفتي

كما استذكر ناشط مقولة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد وأسقطها على مفتي السلطنة:”البعض يخطئ عندما يقول رجال الدين، نَحْنُ عندنا علماء دين”

ويشار إلى أن الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان، من مواليد زنجبار سنة 1942، حيث كانت زنجبار آنذاك جزءا من سلطنة عُمان ويبلغ من العمر الآن 79 عاما.

#الشيخ_أحمد_الخليلي: شيخٌ مُربي، نقيٌ متواضع، وعالمٌ من علماء الأمة في شؤون دينها وآدابها، يصدحُ لسانه بالحق لنصرة قضايا الأمة الإسلامية في كافة أمورها، نسأل الله أن يُبارك في عمره، وينفع من علمه الأمة، ويحفظه من كل مكروه وسوء. pic.twitter.com/oSteQGxa1R — الشيبة خلفان (@5alfan1) April 18, 2022

وتدرج الشيخ الخليلي في المناصب وعين عام 1974 مديرا للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، حتى تم اهتياره عام 1975 مفتيا عاما للسلطنة بدرجة وزير.

الشيخ أحمد الخليلي: لا أعد نفسي من العلماء

كما استذكر ناشطون عبر الوسم كلمات سابقة للشيخ الخليلي تكشف مدى تواضعه حيث قال ما نصه:”الناس يُحسنون بي الظن كثيراً وأنا أعرف بنفسي منهم. فأنا لست في المستوى الذي يدفعونني إليه. ولا أعدُّ نفسي من العُلماء، وإنما أعدّ نفسي من صغار الطلبة.”

وتابع:”ولي الشرف أن أكون طالب علم، واسأل الله عز وجل أن يُبقيني طالب علم. وأن يُميتني طالب علم.”

وروى سليمان الحسني في تغريدة عبر الوسم، أن الشيخ أحمد الخليلي كان زائرا يوما ما للشيخ حمود الصوافي “وخرجنا إلى الفلاة قبيل المغرب. فلما حضرت الصلاة كان كل واحد من الشيخين يريد من الآخر التقدم للصلاة.”

كان سيدي #الشيخ_أحمد_الخليلي زائرا والدنا #الشيخ_حمود_الصوافي، وخرجنا إلى الفلاة قبيل المغرب، فلما حضرت الصلاة كان كل واحد من الشيخين يريد من الآخر التقدم للصلاة.

وأثناء ذلك كان #الشيخ_أحمد_الخليلي يقول لـ #الشيخ_حمود_الصوافي : (أنا أعتقد بأنك أقربنا إلى الله. هذه عقيدتي) pic.twitter.com/1fvvnYSTys — سليمان الحسني (@alhassani4all) April 15, 2022

وتابع:”وأثناء ذلك كان الشيخ أحمد الخليلي يقول للشيخ حمود الصوافي:أنا أعتقد بأنك أقربنا إلى الله. هذه عقيدتي”

الخليلي شغل مناصب عدة قبل الصعود للإفتاء

وسبق أن شغل الشيخ أحمد الخليلي، عضوية مجمع الفقه الإسلامي، كما كان عضوا بمؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي بالأردن، وعضو مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد بباكستان.

البدر بدراً لو خالطه السحاب

والنور نوراً لو وسط الظلمات.#الشيخ_أحمد_الخليلي pic.twitter.com/Gmv4xKsLbi — تركي (@oom2aan) April 18, 2022

كما كان نائبا لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران.

مفتي سلطنة عمان كذلك له الكثير من الكتب في التفسير والفتاوى، ومن أعماله الشهيرة كتاب “جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل”. وكتب “الحق الدامغ، والفتاوى، وفتاوي العقيدة.

(المصدر: وطن – رصد تويتر)

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