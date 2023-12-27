الأسطورة محمد الضيف .. أذلّ إسرائيل فنشرت صورة له بعد 30 عاماً على إنّها “إنجاز”!

وطن – نشرت القناة 12 العبرية، صورة تزعم وتدعي أنها للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عثر عليها جيش الاحتلال خلال اجتياحه البري في غزة.

وزعمت القناة التي نشرت الصورة، أن محمد الضيف فقد إحدى عينيه وأنه مبتور الساق لكنّه يتحرك.

בלעדי: תיעוד חדש של מוחמד דף – תמונה של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס חושפת כי הוא ללא עין אחת אך מתפקדhttps://t.co/xFGQQlAMly | @ndvori pic.twitter.com/M3br7KwxGE — החדשות – N12 (@N12News) December 27, 2023

وهذه الصورة تعتبر الأولى والأحدث لقائد أركان كتائب القسام بعد 30 سنة من آخر صورة له.

وفي تعليقه على الصورة، قال الكاتب الفلسطيني ابراهيم المدهون عبر منصة X: “هذه صورة يقول الاحتلال أنها للقائد العام لكتائب القسام أبو خالد محمد الضيف، يعتبر العدو الحصول على صورة لابي خالد إنجازا كبيرا. ووالله هذه اقصى ما يمكن الوصول إليه”.

وأضاف: “ابو خالد الضيف يقاتل الاحتلال من عام 1990 إلى اليوم، قتل جنود خطف صنع السلاح وبنى جيش القسام وأشرف على صفقة شاليط وقاد ستة حروب. وأشرف على عملية طوفان الأقصى، ويعد نفسه ليكون بمقدمة الجيش الفاتح للمسجد الأقصى”.

وختم: “ربنا يرفع ذكره ويكتب النصر والتحرير على يدي كتائبه المظفره.”

هذه صورة يقول الاحتلال أنها للقائد العام لكتائب القسام أبو خالد محمد الضيف، يعتبر العدو الحصول على صورة لابي خالد إنجازا كبيرا، ووالله هذه اقصى ما يمكن الوصول إليه ابو خالد الضيف يقاتل الاحتلال من عام 1990 إلى اليوم، قتل جنود خطف صنع السلاح وبنى جيش القسام وأشرف على صفقة… pic.twitter.com/AZlvIbVMxk — إبراهيم المدهون غزة Ebrahem Elmadhoun 🇵🇸 (@ibmadhun) December 27, 2023

بينما قال مغرد باسم “معتصم”: “معظم محاولات اغتيال الضيف في غزة كانت بمحيط منزلي. وقد أصيب جيراني ذات مرة بتشوهات، وطفلتي سقطت على الأرض من شدة الضرب في محاولة 2014”.

ينشرون هذه الصورة ويقولون أنه محمد الضيف، وهي أول صورة تنشرله منذ أكثر من ثلاثين عاما.

معظم محاولات اغتيال الضيف في غزة كانت بمحيط منزلي، وقد أصيب جيراني ذات مرة بتشوهات، وطفلتي سقطت على الأرض من شدة الضرب في محاولة 2014. pic.twitter.com/ozfJwGFnTD — معتصم ️ (@Muatsim) December 27, 2023

فيما علّق الصحفي عبدالعزيز مجاهد معتبراً أن الصورة “هدية للمقاومة قدمها الاحتلال من حيث لا يدري”. مضيفاً: “لو كنت مكانه لما نشرت الصورة التي يظن أنها لقائد أركان القسام محمد الضيف الذي قاتل الاحتلال لثلاثة عقود ونصف وجهز آلاف الغزاة ومئات الشهداء!”.

وقال: “الاحتلال قدم للمقاومة ولجمهورها صورةً ستبقى في ذاكرتهم لتنشد عنها الأناشيد وتعلق في الميادين. الاحتلال أعطى للأسطورة وجهاً فباتت أسهل في التجسيد وأيسر في الاقتداء”.

هدية للمقاومة قدمها الاحتلال من حيث لا يدري!

لو كنت مكانه لما نشرت الصورة التي يظن أنها لقائد أركان القسام محمد الضيف الذي قاتل الاحتلال لثلاثة عقود ونصف وجهز آلاف الغزاة ومئات الشهداء!

الاحتلال قدم للمقاومة ولجمهورها صورةً ستبقى في ذاكرتهم لتُنشد عنها الأناشيد وتُعلق في الميادين… pic.twitter.com/sgE68yZIVt — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) December 27, 2023

بينما رآى البعض أن الصورة مفبركة، وتم تصميمها باللجوء الى الذكاء الإضطناعي.

❌تنويه مهم | كما ورد❌ ⭕صورة القائد محمد ضيف هي صورة مزورة مفبركة نشرها صحفي إسرائيلي اسمه Nir Dvori في القناة 12 العبرية ⭕ بعد بحث بسيط تبين أن الصورة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي

Ai-Generated Picture ⭕تم تركيب صورة أمير الظل عبد الله البرغوثي عليها#محمد_الضيف

מוחמד דף pic.twitter.com/vZ3Hewd83i — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) December 27, 2023

فيديو محمد الضيف

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي زعم سابقاً أنه حصل على مقطع فيديو يظهر فيه محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

حيث نشرت صحيفة “معاريف” العبرية، تقريرا قالت فيه: “فشل آخر لنجوم المخابرات؟. بعد سنوات من عدم وضوح الحالة الطبية لزعيم حماس في غزة، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو يظهر محمد الضيف وهو يمشي على قدميه وحالته أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل”.

وكانت تروّج إسرائيل من قبل أن محمد الضيف فقد قدميه وأنه غير قادر على تحريك يديه ويحتاج إلى كرسي متحرك للتنقل. إلا أن المعلومات أظهرت واقعا مغايرا بالمرة.

وعند الفيديو المزعوم للضيف الذي حصل عليه الجيش، قالت هيثة البث الاسرائيلة إنّ قائد القسام ظهر بمستوى عالٍ وبشكل مختلف عن الصور المتوفرة له منذ عقد.

وأضافت أنّ المقطع المقدم لجهاز “الشاباك” الإسرائيليّ ظهر فيه الضيف يدخل مكتبه في جباليا. وفق الإدعاءات الإسرائيلية

وأضافت “كان” الفيديو يظهر محمد الضيف برفقة حراس، ويجلس خلف مكتب مجهز تجهيزًا جيدًا. حسب قولها

من جانبها، نشرت قناة “كان” العبرية، نسخة من بطاقة هوية محمد الضيف في منزل شقيقته في خانيونس. مشيرةً إلى أن جنود الكتيبة 82 من اللواء السابع هم من عثروا عليها .