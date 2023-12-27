أوضاع كارثية في غزة.. فيديو لسيدة فلسطينية أنجبت 4 توائم في ظروف مأساوية

وطن- انتشر مقطع فيديو، لسيدة فلسطينية نازحة في قطاع غزة، أنجبت أربعة توائم في ظروف مأساوية خلفتها الحرب الإسرائيلية الهمجية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وشوهدت في مقطع الفيديو، الأسرة النازحة والتي تقيم في خيمة، بينما كانت الأم تفترش الأرض وتمسك بالتوائم الثلاثة، في ظهر عدد آخر من الأطفال في الخيمة.

فلسطينية نازحة في #غزة تنجب 4 توائم في ظروف معيشية صعبة تحت الحرب والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع pic.twitter.com/5IaK0ZEbRH — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 26, 2023



جاء ذلك في وقت تبرز فيه معاناة السيدات الحوامل في قطاع غزة اللاتي يلدن في ظروف مأساوية للغاية جراء الأزمة الإنسانية الكارثية التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية على غزة.

وضع كارثي للحوامل في غزة

وكانت منظمة اليونسيف، قد تحدثت عن الوضع الكارثي للنساء الحوامل في غزة، وقالت: “نشعر بالقلق بشكل خاص بشأن تغذية أكثر من 155 ألف امرأة حامل وأم مرضعة، بالإضافة إلى أكثر من 135 ألف طفل دون سن الثانية، نظرًا لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة، والتي تتفاقم بسبب التوتر والصدمات”.

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وتعاني عشرات الآلاف من النساء الحوامل من الجوع الشديد بسبب الأزمة الغذائية المتصاعدة في غزة، حيث تعاني الأمهات من سوء التغذية، مما يحد من قدرتهن على إرضاع أطفالهن حديثي الولادة من خلال الرضاعة الطبيعية.

الجوع الحاد ينهش الحوامل والمرضعات

وقالت مؤسسة آكشن إيد الدولية في بيان، إن 71% من سكان غزة يعانون حاليا من الجوع الحاد، في حين أن 98% من السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام.

وأوضحت أن الأزمة الإنسانية تؤثر على النساء الحوامل والأمهات وأطفالهن الصغار بشكل حاد، وأن هناك 50,000 امرأة حامل و68,000 مرضعة في غزة وفقاً لبيانات الأمم المتحدة الأخيرة، وهن بحاجة إلى تدخلات وقائية وعلاجية وغذائية فورية منقذة للحياة.

الأكثر ألما من ذلك هو أن النساء يضطررن لإجراء عمليات الإنجاب دون أي تخدير، في ظل الصعوبات في الحصول على مستلزمات نسائية نتيجة الحصار.

وحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، من سوء مصير عشرات آلاف الحوامل والمرضعات في غزة، وقال إنهن يواجهن خطر فقر الدم والنزف والموت، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان حصولهن على الغذاء والمساعدات.

وقال إن أكثر من 180 امرأة يلدن في قطاع غزة يوميًا في ظروف لا يمكن تصورها، وإن كثيرًا من الحوامل “يخضعن لعمليات قيصرية قسرية دون تخدير”، وهو أمر يشكل خطرًا على حياتهن.