من هو رضي موسوي “رفيق سليماني” الذي اغتالته إسرائيل.. وهل ترد إيران؟

وطن – لقي القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني “اللواء المستشار السيد رضي موسوي: مصرعه بغارة إسرائيلية صاروخية في ريف دمشق جنوبي سوريا، فيما تحدث موقع “أكسيوس: عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي لرد إيراني محتمل.

وأكدت مصادر أمنية ووسائل إعلام حكومية في إيران، مقتل المستشار على أطراف العاصمة السورية مشيرة إلى أن القيادي المذكور مسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

Iran’s state television interrupted its regular news broadcast to announce Sayyed Razi Mousavi had been killed, describing him as one of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ most senior advisers in Syria. 🔴 LIVE updates: https://t.co/Dq6aA1y80m pic.twitter.com/1IEltd0h6c — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 25, 2023

ويحمل رَضي موسوي رتبة لواء وكان مسؤول ما تسمى وحدة دعم وحدة المقاومة في سوريا.

عاجل | الحرس الثوري الايراني يعلن استشهاد العميد سيد رضي موسوي في سوريا وهو أحد المستشارين العسكريين القدامى pic.twitter.com/0Qs3gtx52r — قناة المنار (@TVManar1) December 25, 2023

تحذير إيراني للاحتلال الإسرائيلي

وحذر الحرس الثوري من أن إسرائيل سوف تدفع ثمن جريمة اغتيال رضي موسوي. فيما نقل موقع أكسيسوس عن مسؤولين إسرائيليين حديثهم عن استعدادت من جانب قوات الاحتلال لأي رد محتمل.

◾️الحرس الثوري الإيراني: استسهاد العميد سيد #رضى_موسوي نتيجة قصف صهيوني على العاصمة السورية دمشق

-العميد موسوي يعد أحد أبرز المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا

-العميد موسوي كان مسؤول هيئة الدعم لجبهة المقاومة في سوريا خلال حياة الشهيد قاسم سليماني

-الكيان الصهيوني سيدفع ثمن… pic.twitter.com/C5b0oHw2No — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 25, 2023

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية بأن موسوي الذي استهدفه الاحتلال هو أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا، كما أنه من أقدم المستشارين الإيرانيين هناك.

اقرأ أيضا:

ولقي القيادي الإيراني مصرعه باستهدافه في منطقة السيدة زينب بضواحي دمشق ويعرف بكونه أيضاً أحد المقربين من رئيس فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.

نتائج ضرب الست زينب قبل قليل ، نفوق راضي موسوي، المعروف باسم سيد راضي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا وكان سيدرازي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا وأحد رفاق السيخ كباب قاسم سليماني.

والضربة استهدفت منزل سيد راضي في الست زينب اليوم برعاية كباب ايراني https://t.co/yeXDt3NcAU pic.twitter.com/PJrc0svyfb — 👨‍🦰الرابع عشر البرتقاليOmar (@the14account) December 25, 2023

موسوي مقرب من قاسم سليماني

ونقلت وكالة “رويترز: عن مصادر قولها إن التلفزيون الرسمي الإيراني قطع بثه الإخباري المعتاد ليعلن اغتيال موسوي حيث كان “أحد رفاق سليماني” الذي قُتل في هجوم بطائرة أميركية مسيرة بالعراق عام 2020.

ووفق رويترز لم يصدر أي تعليق سريع من جانب الاحتلال الإسرائيلي حيث تشن القوات الإسرائيلية هجمات متكررة ضد ما تصفها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ دعمها لرئيس نظام بشار الأسد؟.

🛑مقتل الإرهابي الصفوي الكبتاغوني الخامنئي الجبان "سيد راضي موسوي " أحد أهم قيادات الحرس الثوري الارهابي الشيعوني في دمشق خلال غارة إسرائيلية على مقر لعصابات الحرس الثوري الشيعي في العاصمة السورية قبل قليل pic.twitter.com/dQDREOoWiq — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) December 25, 2023

وفي وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر 2023 أقرت إيران بأن الضربات الإسرائيلية قتلت اثنين من أعضاء الحرس الثوري كانا يعملان مستشارين عسكريين في سوريا.

وأقر موقع :سباه نيوز” بأن “محمد علي عطائي شورجه، وبناه تقي زاده” لقيا مصرعهما على يد الاحتلال الصهيوني” أثناء أدائهما مهمة استشارية لصالح ما أسماه “جبهة المقاومة الإسلامية السورية”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وشن الاحتلال الإسرائيلي العديد من الضربات الجوية على سوريا طالت فصائل مدعومة من إيران وعناصر حزب الله اللبناني إضافة إلى مواقع لقوات الأسد. لكنها كثفت تلك الهجمات منذ بدء حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.