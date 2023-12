من هو رضي موسوي “رفيق سليماني” الذي اغتالته إسرائيل.. وهل ترد إيران؟

وطن – لقي القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني “اللواء المستشار السيد رضي موسوي: مصرعه بغارة إسرائيلية صاروخية في ريف دمشق جنوبي سوريا، فيما تحدث موقع “أكسيوس: عن استعداد الاحتلال الإسرائيلي لرد إيراني محتمل.

وأكدت مصادر أمنية ووسائل إعلام حكومية في إيران، مقتل المستشار على أطراف العاصمة السورية مشيرة إلى أن القيادي المذكور مسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

Iran’s state television interrupted its regular news broadcast to announce Sayyed Razi Mousavi had been killed, describing him as one of the Islamic Revolutionary Guard Corps’ most senior advisers in Syria.

🔴 LIVE updates: https://t.co/Dq6aA1y80m

