أبو عبيدة ينفذ وعده.. ما فعلته القسام بقطيع كبير من جنود الاحتلال لا يُصدق

وطن – أصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين، بياناً تبنت فيه استهداف قوة إسرائيلية مكونة من نحو 40 جندياً في جباليا شمالي قطاع غزة كانت تتحصن داخل أحد المنازل.

وذكرت الكتائب في بيانها بأن “المجاهدين تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة”.

عاجل | “كتـ.ـائب القسـ.ـام”: استهدفنا قوة “صهيـ.ـونية” مكونة من 40 جنديًا كانت تتحصن بمنزل في جباليا وأوقعنا فيها قتلى وجرحى pic.twitter.com/4lw6Fmd3Gd — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 25, 2023

وأوضحت أن الاستهداف تم بقذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات “وأوقعنا فيها قتلى وجرحى” وفق بيان القسام.

وعلق نشطاء على استهداف القسام لـ40 جنديا دفعة واحدة، بأن المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة نفذ وعده بالفعل بأن المجاهدين سيجعلون غزة مقبرة لجنود الاحتلال.

وتحدثت القسام عن تمكن مقاتليها أيضاً من تفجير عبوة ناسفة في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرقي القطاع الفلسطيني المحاصر.

عــاجــل | تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في شقة سكنية بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VWIaYKvzcY — رضوان الأخرس (@rdooan) December 25, 2023

كما بث الإعلام الحربي التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات وبلدات إسرائيلية.



“حلل يا دويري”

وظهر أحد مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وهو يطالب الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري بتحليل مقطع استهدافه قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل في قطاع غزة.

وقال المقاتل القسامي في الفيديو “حلل يا دويري” عقب استهدافه القوة الإسرائيلية بقذيفة مضادة للتحصينات بمنطقة جحر الديك شرقي المحافظة الوسطى في القطاع.