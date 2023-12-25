أبو عبيدة ينفذ وعده.. ما فعلته القسام بقطيع كبير من جنود الاحتلال لا يُصدق

وطن – أصدرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين، بياناً تبنت فيه استهداف قوة إسرائيلية مكونة من نحو 40 جندياً في جباليا شمالي قطاع غزة كانت تتحصن داخل أحد المنازل.
وذكرت الكتائب في بيانها بأن “المجاهدين تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة”.
عاجل | “كتـ.ـائب القسـ.ـام”: استهدفنا قوة “صهيـ.ـونية” مكونة من 40 جنديًا كانت تتحصن بمنزل في جباليا وأوقعنا فيها قتلى وجرحى pic.twitter.com/4lw6Fmd3Gd
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 25, 2023
وأوضحت أن الاستهداف تم بقذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات “وأوقعنا فيها قتلى وجرحى” وفق بيان القسام.
وعلق نشطاء على استهداف القسام لـ40 جنديا دفعة واحدة، بأن المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة نفذ وعده بالفعل بأن المجاهدين سيجعلون غزة مقبرة لجنود الاحتلال.
وتحدثت القسام عن تمكن مقاتليها أيضاً من تفجير عبوة ناسفة في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرقي القطاع الفلسطيني المحاصر.
عــاجــل | تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في شقة سكنية بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة
🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VWIaYKvzcY
— رضوان الأخرس (@rdooan) December 25, 2023
كما بث الإعلام الحربي التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات وبلدات إسرائيلية.
📸اللواء #فايز_الدويري: في #غزة 1300 نفق بمساحة 570 كيلومتر بطوابق متعددة.#حلل_يا_دويري #الحرس_الثوري_الايراني #لبنان #سوريا #الامارات_تقتل_السودانين #غزة #قاسم_سليماني #فلسطين_الان #المغرب #السودان_يستغيث #Israeli #رضي_موسوي #كتائب_القسام pic.twitter.com/s5JvVJqnEO
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 25, 2023
“حلل يا دويري”
وظهر أحد مقاتلي كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وهو يطالب الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري بتحليل مقطع استهدافه قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل في قطاع غزة.
#حلل_يا_دويري .. مقاتل من #كتائ_القسام يطلب من اللواء العسكري #فايز_الدويري تحليل استهدافه يقذيفة مضادة للدروع قوة خاصة إسرائيلية متحصنة في منزل بـ #جحر_الديك في #غزة . #كتايب_القسام #الامارات_تقتل_السودانين #يحيي_السنوار#ترحيل_اللاجيين_واجب_وطني #غزه_تنتصر #معبر_رفح… pic.twitter.com/f65jQwlZkG
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 25, 2023
وقال المقاتل القسامي في الفيديو “حلل يا دويري” عقب استهدافه القوة الإسرائيلية بقذيفة مضادة للتحصينات بمنطقة جحر الديك شرقي المحافظة الوسطى في القطاع.