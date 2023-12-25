رياض محرز يُجدد تضامنه مع فلسطين بهذه الصورة

وطن- يواصل النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب نادي أهلي جدة السعودي، تضامنه المستمر مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراع على قطاع غزة لليوم ال80.

ونشر الجزائري رياض محرز صورة عبر حسابه الشخصي على موقع ” الانستغرام”، تضامن فيها اللاعب مع أهل فلسطين في غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه العدوانية المتواصلة ضد المدنيين العزل في القطاع.

تضامن رياض محرز مع فلسطين

ويظهر في الصورة التي نشرها الدولي الجزائري محرز عبر خاصية الستوري على حسابه الشخصي، شجرة أعياد الميلاد المسحية وجانب أخر من الصور للقصف العنيف والمتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأوصل محرز من خلال تلك الصورة التي نشرها عبر حسابه الخاص، بأن العالم يحتفل بأعياد الميلاد وغزة تتعرض لقصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة هناك.

وكان رياض محرز من أوائل اللاعبين العرب برفقة نجوم آخرين محترفين في مختلف الدوريات العربية والأوروبية لكرة القدم، قد عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشتى الوسائل الممكنة داخل وخارج الملعب، نتيجة الحرب الإسرائيلية أهل فلسطين في غزة.

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مجازر بشعة بحق المدنيين في غزة

يستمر الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس والكنائس والمساجد وحتى المشافي على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

وكان آخر تلك المجازر، فجر الاثنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 68 شهيد فلسطيني في مربع سكني داخل المخيم، وفق المصادر الطبية الفلسطينية بغزة.

يشار بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد وصلت إلى أكثر من 20 ألف شهيد جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 53 ألف شخص آخرين بجراح مختلفة، وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.