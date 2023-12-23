فيديو مأساوي من غزة.. هذا ما تفعله صواريخ إسرائيل بأجساد أطفال غزة

وطن- انتشر مقطع فيديو مأساوي يُظهِر ما تفعله صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي بأطفال قطاع غزة خلال الحرب الهمجية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأظهر مقطع فيديو، طفلا فلسطينيا يمتلئ وجهه بآثار الحروق جراء غارة إسرائيلية عنيفة، بينما شوهد من يرتعد جراء إصابته المأساوية.

واستشهد قرابة العشرة آلاف طفل جراء الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

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وبجانب الكلفة الدامية لأطفال غزة الذين يمثلون هدفا رئيسيا في بنك أهداف جيش الاحتلال، فإنهم يعيشون أوضاعا كارثية جراء الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.

أطفال غزة لا يحصلون على 90% من احتياجهم للماء

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، قد حذّرت قبل أيام، من أن الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على 90 بالمئة من استهلاكهم الطبيعي للمياه.

وقالت يونيسف في بيان، إن خدمات المياه والصرف الصحي في غزة على وشك الانهيار، بينما أصبح تفشي الأمراض على نطاق واسع يلوح في الأفق.

وبحسب تقديرات يونيسف، لا يحصل الأطفال النازحون حديثًا جنوب قطاع غزة إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.

ووفقًا لمعايير الإغاثة الإنسانية، يبلغ الحد الأدنى لكمية المياه اللازمة في حالات الطوارئ 15 لترًا، بما في ذلك مياه الشرب والغسيل والطهي، والحد الأدنى المقدر للبقاء على قيد الحياة فقط هو 3 لتر في اليوم.

وأشارت المنظمة إلى أن مئات الآلاف من النازحين، ويقدر أن نصفهم من الأطفال، وصلوا إلى مدينة رفح (جنوب) منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول، وهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والأدوية والحماية.