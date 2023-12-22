“هتافات ضد الملك”.. تظاهرة في البحرين احتجاجا على مشاركة المملكة في “تحالف حماية إسرائيل” (شاهد)

وطن- أثير تفاعل كبير مع لقطات مصورة، لمظاهرة ليلية خرجت في البحرين خرجت للتنديد بمشاركة المملكة في التحالف الدولي المُشكل لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بمشاهد للتظاهرة التي شارك فيها مئات البحرينيين الذين ردّدوا هتافات مناوئة لمشاركة بلادهم في هذا التحالف، لكون هذه المشاركة حماية لإسرائيل ودعم للحرب على غزة.

وردّد المتظاهرون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية، وأخرى منددة بملك البلاد حمد بن عيسى بسبب سياساته.

كما حرص المشاركون في هذه التظاهرة على توجيه الإشادة بجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بسبب هجماتها ضد السفن الإسرائيلية أو المتهجة إلى إسرائيل، في خطوة تستهدف الضغط لإيقاف الحرب على غزة.

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وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع تهديد الهجمات من اليمن، بدعوى “ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر”.

وقال البنتاغون إنّ القوة المعنية بحماية الملاحة بالبحر الأحمر تضمّ كلاً من: البحرين وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل.

مشاركة بحرينية في الحرب على غزة

وأثار إعلان مشاركة البحرين في التحالف، حالة غضب بين البحرينيين علما بأن بلادهم هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في التحالف.

وكانت جمعية “الوفاق” البحرينية، قد أكّدت أنّ “ما أقدمت عليه حكومة المنامة، بانضمامها في تحالف من أجل حماية مصالح الكيان الصهيوني في البحر الأحمر “مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب”.

وأضافت في بيان، أنّ الانخراط في هذا التحالف يجعلها شريكة بشكلٍ مباشر في دماء الفلسطينيين الغزيرة التي تسفك كل يوم.

وأشارت إلى أن هذا القرار “الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكلٍ تام”، يُدخلها في خانة “أعداء القضية المركزية للأمة”، وبالتالي يجعلها في “حالة حرب” مع كل الأمة العربية والإسلامية، داعيةً الحكومة للانسحاب الفوري منه.