إعلام عبري: استعدادات إسرائيلية لإنهاء العملية البرية في غضون أسابيع

وطن – تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى مجريات الحرب الوحشية ضد قطاع غزة من ناحية تطورات الموقف الإسرائيلي من العملية، بعد خسائر كبيرة يتكبدها جيش الاحتلال يومياً وعدم تحقيق أي منجزات ملموسة على أرض الواقع.

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية في هذا السياق، أن قوات الاحتلال تستعد لإنهاء العملية البرية في قطاع غزة خلال أسابيع مع تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش.

وتحدثت القناة العبرية عن تغيرات مرتقبة في خطط عمل الجيش والوجود الإسرائيلي داخل قطاع غزة، بعد العبء الكبير على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم على خلفية الحرب فضلاً عن الخسائر البشرية الفادحة مع صمود قوى المقاومة.

בצה"ל נערכים לשלב הבא בלחימה שאחרי התמרון הקרקעי – שיכלול פשיטות, שחרור מילואים, מבצעים ממוקדים והקמת רצועת ביטחון בין עזה לבין יישובי העוטף@ItayBlumental #חדשותשישי pic.twitter.com/8I4lm8t9fQ — כאן חדשות (@kann_news) December 22, 2023

مرحلة ثالثة من الحرب على غزة

والمرحلة الثالثة حسب المصدر ستشمل تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في هجمات مركزة على قطاع غزة، وبشكل محدود لا موسع.

وأكد الإعلام العبري تصنيف 3000 من جرحى الجيش الإسرائيلي في عمليات قطاع غزة بأنهم أصحاب إعاقات دائمة خلال المواجهات مع كتائب المقاومة الفلسطينية، وأبرزها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أعلنت، الجمعة، قتل جنود إسرائيليين جنوب قطاع غزة وشماله.

وأفادت القسام ببيان لها أن مقاتليها استهدفوا قوة راجلة من 5 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للتحصينات وأوقعتهم بين قتيل وجريح شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

דובר צה"ל: לקראת שלבי סיום בשלב האחיזה הצבאית בצפון רצועת עזה@yonatanraveh11 pic.twitter.com/mdCoZZOjzi — כאן חדשות (@kann_news) December 22, 2023

خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي

وشرق خان يونس أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة أخرى بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وفي ذات المكان دمر ناقلة جند، حسبما ورد في بيان آخر.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بمقتل 145 من قواته في غزة منذ بدء التوغل البري في القطاع المحاصر، إلا أن الأعداد الحقيقية وفق نشطاء هي أكبر بكثير وبدليل التقارير الواردة من الإعلام العبري.

وفي اليوم الـ78 من الحرب على غزة، قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع ليرفع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و57 شهيدا، و53 ألفا و320 إصابة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية قد ذكرت أن الوضع على الأرض لا يتقدم بالوتيرة التي تتردد في الخطاب السياسي لقادة إسرائيل، لافتة إلى أن الجدول الزمني للعمل في قطاع غزة مرن لاعتبارات نتنياهو السياسية وفق زعمها.