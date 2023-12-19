فيديو يوثق ملاحم المقاومة.. شهادة حية عن تراجع آليات الاحتلال في مواجهات خانيونس

وطن- وثّقت لقطات مصورة، الأوضاع في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وتحديدا في المناطق الشرقية التي تراجعت منها آليات الاحتلال الإسرائيلي بعد ملاحم سطّرتها المقاومة الفلسطينية.

وقال أحد المواطنين الذي كان شاهدا على بطولات المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة، إن المقاومين فجّروا عددا كبيرا من دبابات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة.

كما استعرضت اللقطات، كمّا ضخما من فوارغ طلقات الرصاص، على إثر المواجهات التي أجبر من خلالها المقاومون قوات الاحتلال على التراجع.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تسطير ملاحمها في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف الجبهات ما يكبده كما ضخما من الخسائر.

القسام تضرب تجمعات الاحتلال في خانيونس

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قد أعلنت يوم الاثنين، قصف مواقع للجيش الإسرائيلي، واستهداف شاحنة تقل جنودًا شرق مدينة خانيونس.

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ونشرت “القسام” بيانًا عبر منصة “تلغرام”، قالت فيه إن مقاتليها تمكنوا من استهداف شاحنة عسكرية محملة بالجنود الصهاينة بقذيفة مضادة للأفراد شرق خانيونس.

وقالت في بيان آخر، إنها استهدفت “تجمعات لقوات العدو المتوغلة شمال خانيونس بقذائف الهاون”.

بدورها، أفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأنها استهدفت قوات إسرائيلية أيضًا في خانيونس.

وقالت السرايا مشاهد عبر تلغرام، إنها لاستهداف “التحشدات العسكرية في محاور التقدم بمدينة خانيونس” بقذائف الهاون.

وأضافت في بيان منفصل: “سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون EVO Max 4T تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس”.