كلمة أبو عبيدة الجديدة وهذا ما كشفه عن أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي

خرج الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس “أبو عبيدة”، بتصريحات جديدة، الجمعة، أكد فيها تصاعد خسائر الاحتلال الإسرائيلي وتحدث فيها عن تطورات الحرب في غزة.

وقال “أبو عبيدة” في كلمة نقلتها وسائل إعلامية إن “مقاتلي القسام استهدفوا أكثر من 100 آلية عسكرية في الأيام الـ5 الأخيرة والمجاهدون يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ”.

ولفت متحدث القسام إلى أن عناصر المقاومة الفلسطينية يواجهون بكل بطولة قوات مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات.

كما أضاف أن “مقاتلي المقاومة الفلسطينية استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين”.

وأشار أبو عبيدة إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية” وأكد أن “الإدارة الأمريكية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى”.

وتحدث الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، عن معركة غير مسبوقة يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الأقصى قبل نحو 70 يوماً.

“الجيش الإسرائيلي عدو واهن وجبان”

وتابع متحدث المقاومة بأن “التحام المجاهدين لدى المقاومة مع جيش الاحتلال كشف كم أن إسرائيل هي عدو واهن وجبان. فيما لا تزال أيادي جنود القسام على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان”.

وأكد أبو عبيدة أن الأرقام التي يعلن عنها الاحتلال الإسرائيلي حول أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي، وإن “ما نراه يتفكك هو جيش العدو لا كتائب القسام”.

وكان الناطق باسم القسام قد أكد أنه بعد كل تلك الفترة من الحرب الوحشية الإسرائيلية “لا خيار أمام الفلسطينيين إلا القتال لمواجهة المحرقة التي يقوم بها العدو بهدف كسر إرادة شعبنا”.