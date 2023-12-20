البحرين.. اعتقال ناشط رفض مشاركة بلاده بتحالف بحري يحفظ أمن إسرائيل

وطن – تواصل السلطات البحرينية قمع الآراء المعارضة لسياساتها الداعمة للاحتلال حيث أوقفت مؤخراً الناشط البحريني إبراهيم شريف، على خلفية مشاركته في حملة شعبية منددة بمشاركة المنامة في تحالف دولي بحري في البحر الأحمر يصب في خدمة إسرائيل وحربها على غزة.

وأكدت وسائل إعلام اعتقال السلطات البحرينية، الأربعاء، للناشط شريف الذي شارك في حملة “بحرينيون ضد التحالف” وعبر بمنشورات عديدة له على منصة (إكس) رفض انخراط البحرين بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وجاء في منشورات إبراهيم شريف تأكيد على حق الشعب البحريني في دعم الشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لحرب إبادة جماعية على يد إسرائيل لـ75 يوماً ورفض كافة أساليب التطبيع والدعم للاحتلال الإسرائيلي.

مواقف إبراهيم شريف قبل اعتقاله

وهاجم الناشط البحريني موقف بلاده المتماهي مع واشنطن التي تساهم في ذبح أهالي قطاع غزّة وحصارهم وتجويعهم، داعياً للمشاركة في حملة تفاعلية إلكترونية لوقف دعم البحرين للاحتلال وإنهاء سياسات التطبيع والخضوع لأجندة الصهاينة.

وكان وزير الدفاع الأميركي “لويد أوستن” قد أعلن قبل يومين إنشاء “قوة عمل بحرية” متعددة الجنسيات لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين الصاروخية والطائرات دون طيار في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلامية مثل وكالة “رويترز” فإن فرقة العمل ستعرف باسم “عملية حماية الرخاء”، وتشمل الدول المشاركة في الجهد الجديد للولايات المتحدة: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

ومن جانبها طالبت رابطة الصحافة البحرينية بالإفراج الفوري عن إبراهيم شريف، وكف يد إدارة الجرائم الإلكترونية عن لعب دور البوليس السياسي الذي يلاحق البحرينيين ويصادر حرياتهم، حسب وصفها.

اقرأ أيضا:

مشاركة البحرين بتحالف بعيد عن البحر الأحمر!

وبدا واضحا غياب أي من الدول المطلة على البحر الأحمر الانضمام للتحالف المذكور وهي: المملكة العربية السعودية ومصر والسودان وجيبوتي وإريتريا، لتشكل مشاركة البحرين صدمة لأبنائها الذين رفضوا أي مظهر من مظاهر الدعم للاحتلال.

وتصاعدت هجمات الحوثيين على تلك السفن في أعقاب الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة وأكدت الجماعة المدعومة من إيران استهداف سفنٍ متجهة نحو موانئ الاحتلال، واحتجزت سفينة إسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو أهداف حيويّة جنوبي فلسطين المحتلة (في إيلات).

وأوقفت جماعة الحوثي عدّة شركات شحن بحري نشاطها في البحر الأحمر، ما أدى إلى تكبّد الاحتلال خسائر اقتصادية كبيرة.