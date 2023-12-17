أول رد أردني رسمي على إعلان إسرائيل تشغيل خط نقل بري يبدأ الإمارات ويمر بالمملكة

وطن- ردت السلطات الأردنية رسميا على المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، بخصوص تشغيل خط نقل بري يمر بالأردن ويصل إلى إسرائيل.

وكان موقع واللا العبري، قد أفاد بأن إسرائيل أعلنت نجاح التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد بالشاحنات عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، ليكون بديلا عن قناة السويس المصرية.

وقال “واللا”: “توج التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد بالشاحنات عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن بالنجاح خلال الأسابيع الأخيرة”.

ووفق الموقع، أكملت الشاحنات العشر الأولى الطريق الطويل من موانئ الخليج العربي إلى إسرائيل.

وأوضح أنه من المتوقع أن يوفر الجسر البري، الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع وحكومة إسرائيل، بديلاً أسرع للمرور عبر قناة السويس، بل وأسرع من ذلك بالنسبة للمسار الطويل لاستيراد البضائع على متن السفن التي يتعين عليها الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح وتمديد المسار بنحو ثلاثة أسابيع في المتوسط ​​للابتعاد عن تهديد الحوثيين.

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رد أردني على التقرير العبري

إلا أنّ السلطات الأردنية ردت على هذه المعلومات، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية “بترا” عن مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة قولها إن ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها أبدًا.

وأضافت المصادر أن موقف الحكومة واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل.

وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الإدعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.

وكان موقع “واللا” قد أفاد بأن الرحلة البرية تبلغ من دبي مسافة 2550 كيلومتراً، ويتم قطعها في أربعة أيام، ومن البحرين مسافة 1700 كيلومتراً لمدة يومين وسبع ساعات. ويبلغ السعر نحو 1.2 دولار لكل كيلومتر، وهو أغلى قليلاً من الشحن البحري في الأيام العادية، ولكنه أرخص الآن، في ظل ارتفاع تكاليف التأمين على السفن في البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين على السفن.

وذكر الموقع: “تتم إدارة النشاط من خلال تطبيق النقل الإسرائيلي Traknet، الذي يربط بين أصحاب الشاحنات والعملاء الذين يحتاجون إلى وسائل النقل”.

وأعلنت الشركة بداية الشهر عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية من دولة الإمارات Puretrans FZCO، ومشغل شركة الموانئ في دبي DP WORLD، لنقل البضائع من الخليج إلى ميناء حيفا والعودة، وتم الانتهاء من عمليات التسليم التجريبية هذا الأسبوع.