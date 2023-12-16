إعلان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للبلاد.. حداد طويل وغلق دوائر رسمية

وطن- نعى مجلس الوزراء الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي رحل عن عالمنا ، السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إنه ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد.

وأضاف البيان أن دولة الكويت تعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن في وفت سابق من السبت، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عن عمر يناهز الـ86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.

يُشار إلى أن أمير الكويت كان قد تعرض منذ أسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.

وآنذاك، قال وزير الديوان الأميري إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.