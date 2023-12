استطلاع: الفلسطينيون يؤيدون حماس وإجماع على ضرورة استقالة عباس

وطن – أظهر استطلاع للرأي أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية” تصاعد شعبية حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية، مقابل تراجع التأييد الشعبي للسلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس.

استطلاع المركز الذي يعد مؤسسة فلسطينية مرموقة أكد أن 3 أرباع الفلسطينيين راضين عن عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأكدوا أن خيار الحرب كان صائباً.

ويعكس ذلك أن خيار الفلسطينيين بالحرب ضد الاحتلال ومقارعته حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة ليس فقط قرار حماس بمفردها، بل لم تكن الحركة لتقدم على تلك الخطوة لولا معرفتها بالتأييد والدعم الشعبي الكبير لطوفان الأقصى.

وأكدت نتائج الاستطلاع التصاعد الكبير في تأييد حماس بين الفلسطينيين وأن الحرب التي تلت عملية طوفان الأقصى ضد قطاع غزة، زادت من نسب التأييد للحركة في القطاع وفي الضفة الغربية المحتلة مقابل انخفاض شعبية السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.

ويؤكد ذلك أن ما زعمه محمود عباس من أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني أمر غير صحيح. وحتى في الضفة الغربية يبدو التأييد الشعبي لحماس أكبر بكثير سواء من نتائج الاستطلاع أو الحراك الداعم لغزة خلال فترة الحرب الوحشية الإسرائيلية ضد القطاع الفلسطيني المحاصر.

ووفق نتائج الاستطلاع فإن 72 بالمئة من المشاركين يؤيدون خطوة حماس شن الهجوم عبر الحدود الجنوبية لدولة الاحتلال وأن ذلك كان قراراً “صائباً” بالنظر لنتيجته حتى الآن.

وكان 22 بالمئة فقط قد ذكروا أن القرار كان “خاطئاً” فيما كانت النسبة الباقية لمن لم يحسموا رأيهم أو لم تكن لديهم إجابة.

important survey by palestinian center for policy and survey research (pcpsr)

support for hamas among palestinians a strong majority—85%—in west bank, 52% in gaza pic.twitter.com/T53OIZmmCS

— ian bremmer (@ianbremmer) December 13, 2023