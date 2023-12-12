فاعلة خير قطرية تتبرع بقيمة طائرة إغاثة كاملة لأبناء غزة (فيديو)

وطن – امتدح رواد منصات التواصل خطوة سيدة قطرية تبرعت بقيمة طائرة إغاثة كاملة لأبناء قطاع غزة المحاصر، الذي يشهد حرباً إسرائيلية وحشية.

وبلغت قيمة تلك الطائرة حسبما ذكره برنامج “تفريج كربة” التابع لمؤسسة قطر الخيرية نحو مليون ريال، لطائرة تضم نحو 70 طناً من المساعدات ضمن حملة “كالجسد الواحد”.

وضمن مبادرة قطر الخيرية، تستعد الدوحة لتسيير 10 طائرات لإغاثة الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة، بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار الخانق لقطاع غزة.

والهدف من الحملة إشراك أهل قطر في دعم المتضررين في قطاع غزة، بتبرعاتهم العينية والنقدية وجهودهم التطوعية.

مساهمات خيرية لسكان غزة

كما ساهم فاعل خير آخر بمبلغ 500 ألف ريال قطري وثالثة بمساعدات بقيمة 150,000 ألف ريال لتكتمل 6 طائرات بشحنات الإغاثة ويتبقى 4 لاكتمال خطة الحملة.

أعلنت #قطر_الخيرية عن إطلاق مبادرة: تسيير 10 طائرات إغاثية #لأجل_فلسطين 🇶🇦✈️🇵🇸 ضمن حملتها #كالجسد_الواحد لمواجهة مخاطر الشتاء. بهدف إشراك أهل قطر في دعم المتضررين في قطاع #غزة بتبرعاتهم العينية والنقدية وجهودهم التطوعية. pic.twitter.com/8qVe6rnDHS — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) December 11, 2023

وأشاد رواد منصات التواصل بما فعلته السيدة التي تكفلت بنفسها بمساعدات طائرة إغاثة كاملة.

فيما أكد آخرون أهمية أن تصل تلك التبرعات لأصحابها في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي الغاصب.

السؤال الي يطرح نفسه

هل فعلاً توصل هذه المساعدات

الى غزه

وأهل غزه بالذات لأني أشك ان هذه المساعدات الانسانيه والطبيه

سوف تصل الى الأيادي المستحقه

وسوف يأخذها الجيش الاسرائيلي

ويتلفها ويستخدمها — 🇶🇦مشعل السليطي🇶🇦 (@m_alsulaiti2022) December 12, 2023

وكتب مشعل السليطي: “السؤال الي يطرح نفسه هل فعلاً توصل هذه المساعدات إلى غزة وأهل غزة بالذات؟”.

وأضاف: “أشك ان هذه المساعدات الإنسانية والطبية سوف تصل إلى الأيادي المستحقة وسوف يأخذها الجيش الاسرائيلي ويتلفها ويستخدمها”.

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بالمقابل أشاد متابعون بخطوة فاعلة الخير القطرية ومختلف المتبرعين مؤكدين أن “خطوتهم ضرورية للتخفيف من معاناة سكان غزة لا سيما الأطفال والنساء.”

وتأتي الخطوة القطرية لمواجهة برد الشتاء وإشراك أهل قطر في دعم المتضررين في قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة سيّرت قطر ومنظماتها الإغاثية العديد من الطائرات إلى مدينة العريش المصرية تحمل مساعدات لنقلها إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.