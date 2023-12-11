سوريا.. أسد يغافل طفل يلعب بجوار القفص ويلتهم ذراعه (شاهد)

وطن – في واقعة مأساوية فجرت جدلا واسعا التهم أسد مفترس ذراع طفل أثناء زيارته لإحدى حدائق الحيوانات في مدينة “الدانا”، بريف إدلب الشمالي في سوريا.

وأفاد نشطاء سوريون أن أسداً التهم يد طفل زار حديقة الحيوان رفقة أشقائه في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، بعد خروجه من المدرسة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للطفل المصاب بعد إسعافه إلى المشفى, حيث ظهر بحالة سيئة وقد بتر ذراعه الأيسر من الأعلى.

تفاصيل الحادثة

وفي التفاصيل، قال موقع “نداء بوست” السوري نقلاً عن مراسله في المنطقة إن الطفل “يزن أحمد شمة” من أهالي مدينة الدانا، خرج من مدرسته رفقة أخيه وأخته نحو حديقة للحيوانات تقع على طريق بلدة البردقلي.

وأثناء لعب الطفل بجانب قفص الأسد، قام الأخير بالتهام يده ما أدى إلى بترها على الفور، وأشار المصدر إلى أن فِرَق الإسعاف نقلت الطفل إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج.

ونقل موقع “نورث برس” المحلي عن أحد حراس الحديقة، أن الأطفال “يزن و تسنيم و محمد” دخلوا الحديقة بحجة أن ذويهم في الداخل، وعند سماع صراخ الطفل يزن كانت يده قد التُهمت من قبل الأسد ولم نتمكن من سحبها، وتم استدعاء الإسعاف بعدها للحفاظ على حياة الطفل.

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وقال الممرض موسى المحمد العامل في مشفى “الظلال” ببلدة الدانا شمال إدلب للمصدر، إن سيارة إسعاف أحضرت الطفل يزن الشما من حديقة حيوانات الدانا وهو بحالة حرجة إثر فقدانه ليده اليسرى جراء التهام أسد لها، كما ذكر شقيقه محمد الشما وشقيقته تسنيم اللذان كانا برفقته.

ثاني حادثة من نوعها

وتعد هذه الحادثة هي الثانية بعد شهر ونصف أيضاً على إصابة طفل بإصابة بليغة جراء عضة ذئب في حديقة الحيوان بمدينة إدلب.

وتضم الحديقة التي وقعت فيها الحادثة مجموعة متنوعة من الحيوانات كالأسد والنمر والضبع والقرد، كما تحتوي على أنواع مختلفة من الطيور.