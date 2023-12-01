هتافات ضد إسرائيل وأمريكا تهز مسجد بحريني قبيل خطبة الجمعة

وطن – تعالت هتافات منددة بالولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي في البحرين قبيل خطبة الجمعة، في جامع الإمام الصادق بمنطقة الدراز، تضامناً مع أهالي غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم يستهدف المدنيين.

وأظهر مقطع فيديو عشرات المصلين داخل حرم المسجد وهم يرفعون أيديهم ويرددون “الله أكبر الله أكبر النصر للإسلام.. الموت لإسرائيل .. الموت لأمريكا.”

هتافات منددة بجرائم الاحتلال داخل مسجد بالبحرين

وبدا خطيب المسجد الشيخ محمد صنقور، وقد فرشت على المنبر أمامه كوفية فلسطينية وهو يتابع الهتافات قبل أن يبدأ خطبته.

ويشار إلى أن جامع الإمام الصادق في الدراز، هو المسجد الذي تُعقد فيه أكبر صلاة جُمُعة للطائفة الشيعية في البحرين.

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وكانت الأجهزة الأمنية البحرينية استنفرت، الجمعة، كعادتها من أجل تطويق منطقة الدراز ذات الأغلبية الشيعية ومداخلها عبر القوة الأمنية لتعيق وصول المصلين إلى المسجد، ومنع ترديد شعارات مناوئة للنظام البحريني ومنددة بالكيان الإسرائيلي الذي تربطه علاقات تطبيع مع النظام مع تجدد القصف على غزة إثر انتهاء الهدنة الإنسانية.

غير أن البحرينيين كما العادة تحدوا السلطات الأمنية ووصلوا إلى المسجد سيرا على الأقدام حتى امتلأ، ولم يستهل المصلون صلاتهم إلا بالهتاف ضد الكيان الاسرائيلي ورفض التطبيع معه.

السير على حبل مشدود

وكان تقرير لوكالة “رويترز” أشار إلى أن النظام البحريني الذي تربطه علاقات تطبيع مع إسرائيل اعتاد “السير على حبل سياسي مشدود” منذ اندلاع الحرب في غزة، بين السعي لتهدئة الغضب الشعبي تجاه جرائم الاحتلال التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين والحفاظ على اتفاقها مع الكيان المحتل الغاصب.

ونقلت “رويترز” عن 6 مصادر مطلعة على الأمر قولها إن البحرين لن تتخلى عن علاقاتها مع إسرائيل، على الرغم من أن البرلمان، أصدر بيانا شديد اللهجة يشير إلى أن العلاقات مع إسرائيل في حالة تجميد.

وقال أحد المصادر إن البحرين تحاول الحفاظ على العلاقة مع إسرائيل وفي الوقت نفسه ضبط الرأي العام.