البحرين.. تظاهرات تندد بجرائم الاحتلال وتُحرج الملك المطبع (فيديو)

وطن- ندد متظاهرون بحرينيون بجرائم الاحتلال الصهيوني وطالبوا بطرد سفير الكيان “ايتان نائيه”، وذلك رداً على المجازر التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

البحرين | انطلاق تظاهرة في البلاد القديم تندد بالجرائم كيان الاحتلال الصهيوني وتطالب بطرد سفير الكيان ايتان نائيه. pic.twitter.com/sUuTLjEVcR — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) October 18, 2023

وفي مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر العشرات من المتظاهرين وهم يرفعون أيديهم فما ظهر الوقت ليلاً وهم يرددون “الموت لاسرائيل.. الله أكبر.. النصر للإسلام” .

ولفتت تعليقات على مقاطع التظاهرات في البحرين، إلى أنها جاءت بمثابة إحراج للملك حمد بن عيسى، ونظامه المطبع مع الكيان الغاشم.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من مظاهرات مثيلة قام بها عشرات البحرينيين في محيط السفارة الأمريكية في المنامة، تضامناً مع فلسطين وللمطالبة بوقف كافة أشكال التطبيع وإلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني.

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وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” حينها العديد من سيارات الأمن البحريني والمصفحات العسكرية، وهي تصطف على جانبي أحد الطرقات في المنامة، بينما شوهدت سيارات أخرى في محيط السفارة وبدت وهي تتأهب لمنع التظاهرات التي كانت مقررة.

مطالب بطرد السفير الصهيوني

وكان “المنبر التقدمي” طالب حكومة البحرين بطرد السفير الصهيوني من البلاد وإغلاق سفارة الاحتلال وإلغاء اتفاقات التطبيع معه “استجابةً للرغبة الشعبية الشاملة من أطراف ومكوّنات المجتمع البحريني كافة”.

وأدان “المنبر التقدمي”، في بيان تداولته وسائل إعلام بحرينية، مجزرة الاحتلال في مستشفى “المعمداني” في قطاع غزة، وأكد أنّ “استمرار العلاقات الدبلوماسية مع المحتل بمثابة خنجر في خاصرة الشعب ومسٌّ بكرامته وانتمائه القومي والإنساني”.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى البحرين في، 14 أكتوبر الجاري، إغلاقها لمدة ساعتين، بعد دعوات لتنظيم مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، قرب مبناها.