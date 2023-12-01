 “مش طالع لو بدهم يقتلوني أنا كمان”.. مُسن فلسطيني يوجه رسالة تحدي للاحتلال من فوق ركام منزله المدمر بغزة (فيديو)

وطن- وجه مُسن فلسطيني رسالة تحدي للاحتلال الإسرائيلي بعد تدميرهم لمنزله، خلال الحرب الإسرائيلية المُتواصلة على قطاع غزة، برفضه فكرة التهجير والنزوح خارج الوطن.

وقال المسن الفلسطيني في مقطع فيديو التقطه أحد النشطاء الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ” نعم هذا بيتي، ارتقى 3 شهداء أولادي اثنين كبار وبنت”.

مش طالع لو بدهم يقتلوني أنا كمان

ليسأله الناشط الفلسطيني، “أنت أش قاعد بتسوي هان؟!”، ليجيب عليه المسن الفلسطيني، ” أنا قاعد زهقان من هذه الدنيا، لا إلي دار أسكن فيها وحكايتنا مشتت، وين بدي أروح؟!، أقعد على حجار داري أحسلي، حتى لو كان اليهود بدهم يقتلوني أنا كمان”.

وتابع المسن الفلسطيني حديثه، ” مش راح أطلع من البيت لو بدهم يقتلوني أنا كمان، وإن شاء الله وبإذن الله فلسطين راح تمها فلسطين، وراح نتم نكافح حتى أخر نقطة في الإنسان الفلسطيني”.

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نزوح 1.7 مليون فلسطيني

وختم، “هذا إلي بقدر أقولوا .. وبشكركم على التوصيل لهذا الكلام..”، ليرد عليه الناشط الفلسطيني، “هذا وجبنا ياحج..”.

ونزح نحو 1.7 مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة من المناطق الشمالية ومدينة غزة، باتجاه جنوب قطاع غزة، تحت القصف العنيف من قبل الاحتلال الاسرائيلي للأحياء السكنية والمنازل والمدارس التي تأوي النازحين في تلك الأماكن دون سابق إنذار، بعد إخطارهم وتهديهم من قبل الاحتلال بإخلائها والتوجه نحو الجنوب.

وارتقى أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وأصيب نحو 37 ألف شخص بجراح مختلفة حتى الساعة، وفق إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.