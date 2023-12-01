كواليس صورة أمير قطر مع رئيس إسرائيل وسر المصافحة التي فجرت الجدل

وطن – تسببت صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ظهر فيها يصافح رئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ على هامش قمة المناخ في دبي “COP28” بحالات جدل واسعة وانتقادات للأمير الذي يقود المفاوضات في الدوحة وجهود الوساطة بين حركة المقاومة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

ولم يتقبل العديد من النشطاء ظهور أمير قطر وهو يصافح رئيس الكيان المحتل، نظرا لجهود قطر الظاهرة في دعم القضية الفلسطينية وأهالي قطاع غزة مؤخرا، حيث لا يتناسب موقف الدوحة وتحركاتها مع هذا المشهد، بحسبهم.

صورة أمير قطر مع رئيس إسرائيل محل جدل

وانتقد ناشطون مصافحة أمير قطر لهرتسوغ، لا سيما أن اللقاء يتزامن مع العدوان الوحشي على قطاع غزة. ولا تقيم الدوحة علاقات رسمية مع إسرائيل وساعدت في التوسط في هدنة استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحماس، والتي انتهت، الجمعة.

من جانبها كشفت قناة “الجزيرة” القطرية كواليس هذه المصافحة واللقاء بين أمير قطر والرئيس الإسرائيلي في دبي.

هرتسوغ هو من توجه لمصافحة الشيخ تميم

وقالت إن رئيس دولة الاحتلال هو من توجه لمصافحة الأمير تميم على هامش قمة المناخ في دبي.

أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبحث مع سوناك تطورات #حرب_غزة، ويلتقي ميقاتي، في حين توجه الرئيس الإسرائيلي لمصافحة الأمير على هامش قمة المناخ في دبي، وقالت الدوحة إنها تواصل جهودها في الوساطة، معربة عن أملها في أن تتوصل إلى تهدئة جديدة بين إسرائيل وحماس pic.twitter.com/I8vxC1mKuy — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 1, 2023

هذا وبحث أمير قطر أيضا على هامش المؤتمر الدولي للمناخ في دبي، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة الحرب على غزة.

والتقى الأمير تميم كذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في إطار بحث التطورات الإقليمية.

وبينما وجه العديد من النشطاء الانتقادات لأمير قطر لظهوره يصافح الرئيس الإسرائيلي، وهو المشهد الذي احتفت به إسرائيل وحاولت استغلاله إعلاميا عبر الترويج له ووصفه باللقاء التاريخي، وكأنه كان مخطط له ومقصود.

في لقاء تاريخي ولأول مرة اجتمع رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وذلك على هامش مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في دبي . وافيد ان رئيس الدولة والأمير القطري اجريا حديثا مطولا تناول التوسط القطري بين إسرائيل وحماس الذي لا يزال مستمرا بالرغم من انتهاء… pic.twitter.com/JvuaxbbWRe — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 1, 2023

وبرر آخرون لقاء الشيخ تميم بن حمد برئيس الاحتلال، ومنهم أحمد اليهري الذي غرد بأنه بعيداً عن الحسابات ذات التوجهات المعروفة سلفاً فإن هذا الأمر ليس جديداً؛ لأن قطر أعلنت مراراً انها تتعامل مع كافة اطراف حرب غزة، وهو أمر يحتمه عليها دورها كوسيط.

نشطاء يدافعون

وأوضح “اليهري” أن الشيخ تميم بصفته “أمير قطر” يتواجد في حدث عالمي هو مؤتمر المناخ في الإمارات، ومن البديهي أنه قد يصادف أحد أو كلا ممثلي طرفي الحرب.

لافتا إلى أنه من الطبيعي أيضاً كإجراء بروتوكولي أن تحدث مصافحات عابرة مع كل الأطراف التي قد يصادفها الشيخ تميم في المؤتمر.

واختتم الناشط القطري تغريدته بالقول:”لكن من السخف بمكان الترويج بأن مصافحة بروتوكولية عابرة من شأنها احباط الجهد الكبير وموقف قطر الثابت من فلسطين.”

فيما قال الكاتب والصحفي العماني علي بن سالم الراشدي:”ربما هي صدفة ومد رئيس الكيان يده وصافحه أمير قطر الشيخ تميم الذي يظهر انه عابسا من لقاء رئيس الكيان، ولكن المؤكد ان دولة قطر تقاتل مع المقاومة ، ويكفي ان قناة الجزيرة هي لسان المقاومة الذي يخاطب العالم ، وينقل ما يحدث على الأرض بحيادية وواقعية.”

وتابع “الراشدي”: “ويكفي قطر أن أول مسؤول رسمي يدخل إلى غزة هي وزيرة قطرية. لا أحد يزايد على موقف قطر وموقف سلطنة عمان والكويت من دعم صمود أهل غزة وفلسطين.”

وقالت الدوحة إنها تواصل جهودها في الوساطة التي تقوم بها بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، معربة عن أملها في أن تتوصل إلى تهدئة جديدة بين الطرفين.