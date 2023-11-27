تمديد الهدنة في غزة ليومين إضافيين وقطر تسعى لوقف أطول لإطلاق النار

وطن – أكدت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل، عبر الوسطاء على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ووقف إطلاق النار ليوم جديد إضافي.

المصادر التي نقل عنها موقع “العربي الجديد” أكدت أنه تمديد الهدنة ليوم إضافي حتى الآن، وسط استمرار المفاوضات بشأن مد جديد.

مد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين

كما أشارت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها، إلى أن حركة حماس أكدت للوسطاء أن تحت يدها الآن “دفعة جاهزة لمدّ يوم إضافي”.

تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023

وأوضحت أن المفاوضات جارية بشأن ضمانات تطلبها حركة المقاومة الفلسطينية، متعلقة بنقل المساعدات والوقود لمستشفيات شمال غزة.

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من جانبها نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول مصري كبير، الاثنين، قوله إن مصر وقطر تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة بين الاحتلال وحماس في غزة لمدة يومين.

مفاوضات جارية بشأن تمديد أطول للهدنة

وبحسب “رويترز” قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن التمديد سيشمل إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية من بين أولئك الذين أسرتهم حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر.

وأضاف أنه سيتم في المقابل إطلاق سراح 60 أسيرا فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وكان ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، عبر عن أمل بلاده في تمديد الهدنة إلى ما بعد الـ4 الأيام المتفق عليها.

وقال الأنصاري في تصريحات لشبكة «سي إن إن»: “ما نأمل فيه هو أن يسمح لنا الزخم الذي حققته عمليات إطلاق السراح خلال اليومين، واتفاق الأربعة أيام (الهدنة) هذا بتمديد الهدنة… ومن ثم الدخول في مناقشات أكثر جدية بشأن بقية الرهائن”.

وأضاف أنه يواصل العمل مع مسؤولين كبار في قطر، من أجل معالجة المخاوف من جانب حماس وجيش الاحتلال، فيما يتعلق بتطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

وكانت “رويترز” نقلت أيضا عن 3 مصادر أمنية مصرية، في وقت سابق أن المفاوضين المصريين والقطريين والأميركيين يقتربون من اتفاق على تمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي، الاثنين، لكنهم ما زالوا يناقشون مدة التمديد وأسماء الأسرى الذين سيُطلق سراحهم بموجبها.

وتسعى حماس بحسب المصادر لتمديد الهدنة لـ4 أيام بينما تريد إسرائيل تمديدها ليوم بيوم مع استمرار المفاوضات بشأن الأسرى الفلسطينيين في سجونها الذين ستطلق سراحهم.

ولفتت المصادر إلى أن الوسطاء يعملون على حل الخلاف بشأن قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين ستطلق حماس سراحهم.

والأحد، وصل وفد دبلوماسي قطري إلى غزة للإشراف على عمليات دخول وإيصال المساعدات القطرية للقطاع المحاصر.