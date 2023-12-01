شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة بعد انتهاء الهدنة.. واشتباكات مع المقاومة (شاهد)

وطن- مع انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

جاء ذلك في وقت اندلعت فيه اشتباكات في أكثر من محور في القطاع المحاصر بعد لحظات من نهاية الهدنة الإنسانية التي استمرت لأسبوع ولم يتم الإعلان عن تمديدها.

غارات إسرائيلية على غزة

وشن جيش الاحتلال غارة عنيفة على شمال غرب القطاع، وسط قصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة بمدينة غزة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية، موقعا قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.



اشتباكات مع المقاومة

يأتي هذا فيما اندلعت اشتباكات في أكثر من محور بمدينة غزة وشمالي القطاع بين عناصر من المقاومة وقوات إسرائيلية.

المقاومة تنقض على دبابات الاحتلال في مدينة غزة الله اكبر ولله الحمد دعواتكم #غزة_الان pic.twitter.com/NJ3GLPLRz5 — منصور ريان (@Mansorryaan) December 1, 2023

ووقعت الاشتباكات العنيفة، في محور منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.



غارات إسرائيلية على جنوب القطاع

من جانبه، أشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى سلسلة غارات استهدفت جنوب القطاع.

في حين قالت وزارة الداخلية إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بلدة عبسان شرقي خان يونس، ومنزلا بمنطقة أبو إسكندر شمال غربي مدينة غزة.

تغطية صحفية: قصف شقة سكنية في مدينة حمد في خانيونس قبل قليل. pic.twitter.com/upBrM5UhTn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2023

جيش الاحتلال يقصف كل مناطق غزة

بدوره، قال جيش الاحتلال إنه استأنف عملياته ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، واتهمها بخرق شروط الهدنة وإطلاق النار باتجاه إسرائيل، في إشارة إلى إعلانه في وقت سابق عن اعتراض صاروخ تم إطلاقه من غزة.

وأفاد جيش الاحتلال بأن طائراته الحربية تقصف جميع أنحاء قطاع غزة، في حين نقلت إذاعة الجيش عن مصدر سياسي رفيع قوله: “عدنا إلى القتال بكل قوة ولا تجرى أي مفاوضات لتحرير محتجزين”.

يُشار إلى أن الهدنة الإنسانية كانت قد بدأت قبل أسبوع، وتحديدا يوم الجمعة، وجرى تمديدها مرتين، في حين انتهت الساعة السابعة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.