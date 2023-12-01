بكاء وانهيار وهروب جماعي.. شاهد ما فعلته صواريخ المقاومة بالإسرائيليين

وطن – أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وصول صواريخ المقاومة إلى أسدود المحتلة، بعد إعلان كتائب الشهيد عز الدين القسـام استهدافها برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين بغزة.

مما أثار حالة من الهلع والرعب في صفوف قطعان المستوطنين.

ويسمع في مقطع فيديو التقط من سيارة إسرائيلية عابرة صوت إحدى المستوطنات وهي تبكي بشدة، بعد أن رأت آثار الصاروخ على جانبي الطريق بقرب أحد الجسور الحديدية.

#لقطات | أظهرت لقطات وصول صواريخ المقاومة إلى أسدود المحتلة بعد إعلان كتائب الشهيد عز الدين القسـام استهدافها برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين.#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/QUDRcigAGN — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 1, 2023

وأظهر مقطع فيديو آخر حالة الهلع التي انتابت المستوطنين في عسقلان جراء سقوط صواريخ غزة.

وفيما يسمع صوت صفارات الإنذار في خلفية الفيديو يرى عدد من جنود الhحتلال وهم يركضون داخل ما بدا منتزهاً، ويسمع صوت مصور الفيديو وهو يحذ من الصواريخ.

صواريخ المقاومة تثير هلع المستوطنين في مدينة عسقلان#حرب_غزة pic.twitter.com/LHNwh6Lhqq — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 1, 2023

وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت الجمعة، استهدافها لمناطق محتلة ردا على مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

رشقة صاروخية للمقاومة على تل أبيب

ووفق وسائل إعلام فلسطينية أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رشقة صاروخية على تل أبيب، وأسدود، وعسقلان، وسديروت، وبئر السبع، ونتيفوت، وقاعدة “رعيم”، واستهدفت تحشدا شمال غزة برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

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10 قذائف صاروخية

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “صفارات الإنذار دوت في مدينة أسدود، وعدد من المناطق المحيطة بها”.

وأضافت أنه “تم رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية، تم اعتراض 5 منها وسقطت البقية في مناطق مفتوحة”، دون تحديد الجهة التي أطلقت القذائف.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع.