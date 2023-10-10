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    تقارير

    أمطرت عسقلان.. القبة الحديدية عاجزة أمام صواريخ القسام ومشهد للتاريخ

    وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام، ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ إلى عسقلان المحتلة، رداً على تهجير المدنيين وقصف الاحتلال لغزة
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    أمطرت عسقلان.. القبة الحديدية عاجزة أمام صواريخ القسام ومشهد للتاريخ
    مشاهد من تعرض عسقلان للقصف

    وطن – أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل، لحظة سقوط رشقات صاروخية بكميات لم يشهدها الاحتلال من قبل على مدينة عسقلان المحتلة، ضمن عملية “طوفان الأقصى” التي تشهد يومها الرابع وسط تقدم كبير غير مسبوق للمقاومة.

    ووجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام، ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ إلى عسقلان المحتلة، رداً على تهجير المدنيين وتقول “إن التهجير بالتهجير”.

    صواريخ كتائب القسام تدك عسقلان

    ويشار إلى أن الدفعة المكثفة من الصواريخ انطلقت من قطاع غزة، مع انتهاء المهلة التي منحتها كتائب القسام، للاحتلال لإخلاء مدينة عسقلان المحتلة.

    وأصدرت القسام بيانا جديدا تزامن مع الرشقات الصاروخية التي دكت المدينة وانهمرت عليها كالمطر، وهددت بأنه إذا لم يُوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين “سنواصل دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى”.

    هذا وكشفت مقاطع أخرى عن إصابة مباشرة لمبنى في عسقلان نتيجة عدم تمكن القبة الحديدية من اعتراضه.

    أمطرت عسقلان.. القبة الحديدية عاجزة أمام صواريخ القسام ومشهد للتاريخ
    ضربة صاروخية إلى عسقلان

    ويبدو أن إطلاق حماس لهذه الكمية من الصواريخ في مشهد غير مسبوق، قد أربك القبة الحديدية وجعلها عاجزة تماما.

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    كما أظهرت مقاطع اختباء جنود الاحتلال ورعبهم وانبطاحهم أرضاً خوفاً من صواريخ المقاومة في عسقلان، وكذلك وثقت الفيديوهات بكاء وعويل المستوطنين.

    القبة الحديدية عاجزة أمام صواريخ القسام

    صحفيون وشهود عيان، قالوا إنه “لأول مرة في التاريخ، تُضرَب عسقلان بهذا الوابل الكثيف من الصواريخ”.

    وكشفت وسائل إعلام عبرية عن سقوط قتلى ومصابين، جراء قصف المقاومة لعسقلان.

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    وهرب جنود الاحتلال من آلياتهم في شوارع عسقلا، أثناء وصول رشقات الصواريخ من غزة، وسمعت صفارات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات في الأراضي المحتلة.

    وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن رشقة خامسة من الصواريخ تنطلق من غزة تجاه عسقلان التي بدت عاجزة أمام القسام و عجز القبة الحديدية عن التصدي لمعظم هذه الصورايخ، حيث تشتت منظومة إسرائيل الدفاعية بسبب العدد الكبير لهذه الصواريخ.

    أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل، لحظة سقوط رشقات صاروخية بكميات لم يشهدها الاحتلال من قبل على مدينة عسقلان المحتلة، ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي تشهد يومها الرابع وسط تقدم كبير غير مسبوق للمقاومة.
    القسام تقصف عسقلان

    ووثقت مقاطع اندلاع حرائق في عسقلان المحتلة إثر سقوط صواريخ المقاومة، بكثافة في كافة أنحاء المدينة.

    وجاء قصف عسقلان التي كانت عاجزة أمام صواريخ القسام ردا على قصف غزة بأسلحة محرمة وإنتهاء المهلة التي منحتها القسام لسكان عسقلان بالمغادرة.

    وكانت حركة حماس قد شنت، السبت، هجوما بالصواريخ، وتسلل مقاتلوها عبر البر والبحر وفوق السياج الحدودي إلى التجمعات السكنية بمستوطنات غلاف غزة، في أسوأ هجوم تتعرض له إسرائيل منذ عقود.

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