نقل أمير الكويت للمستشفى.. لا معلومات عن مرضه وبيان مقتضب يتحدث عن حالته

وطن – نُقل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة.

وقال بيان للديوان الأميري، إن أمير الكويت يتلقى العلاج اللازم ويجري فحوصات طبية، واصفا حالته بأنها مستقرة.

وأضاف البيان: “نسأل المولى أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه”.

وزيرالديوان الأميري: سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية لسموه مستقرة ولله الحمد

سائلين المولى أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه#كونا #الكويت pic.twitter.com/ERsfK0deCI — كونا KUNA (@kuna_ar) November 29, 2023

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الحالة الصحية لأمير الكويت، ولا سبب دخوله المستشفى.

نفي سابق لعارض صحي لأمير الكويت

يُشار إلى أنّه في أغسطس/ آب الماضي، كانت السلطات الكويتية قد نفت تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ، وذلك عقب تناقل خبر بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي تلك الأثناء، قال بيان للديوان الأميري نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن الشيخ نواف يتمتع الجابر بصحة طيبة عكس مع تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الديوان الأميري أن الأمير بخير ويتمتع بصحة طيبة، مشددا على ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية.