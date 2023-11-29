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    الهدهد

    نقل أمير الكويت للمستشفى.. لا معلومات عن مرضه وبيان مقتضب يتحدث عن حالته

    السلطات الكويتية كانت قد نفت في أغسطس تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ
    خالد السعديبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات1 دقائق
    أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
    أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

    وطن – نُقل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة.

    وقال بيان للديوان الأميري، إن أمير الكويت يتلقى العلاج اللازم ويجري فحوصات طبية، واصفا حالته بأنها مستقرة.

    وأضاف البيان: “نسأل المولى أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه”.

    ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الحالة الصحية لأمير الكويت، ولا سبب دخوله المستشفى.

    نفي سابق لعارض صحي لأمير الكويت

    يُشار إلى أنّه في أغسطس/ آب الماضي، كانت السلطات الكويتية قد نفت تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ، وذلك عقب تناقل خبر بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي.

    ففي تلك الأثناء، قال بيان للديوان الأميري نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن الشيخ نواف يتمتع الجابر بصحة طيبة عكس مع تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأكد الديوان الأميري أن الأمير بخير ويتمتع بصحة طيبة، مشددا على ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية.

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