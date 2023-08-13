بعد أنباء تعرض أمير الكويت لعارض صحي .. ماذا قال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟!

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وطن – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي القره داغي، على ما جرى تداوله حول تعرض أمير الكويت لعارض صحي طارىء نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “داغي” في تغريدة، عبر حسابه الرسميّ في منصة x “تويتر سابقاً”: “اطلعت على نفي الديوان الأميري الأنباء التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض حضرة صاحب السمو أمير البلاد لعارض صحي طارئ ودخوله المستشفى. ونحمد الله أن حضرة صاحب السمو بخير وصحته بخير ولله الحمد والمنة”.

وأضاف: “إن استقرار صحة حضرة صاحب السمو وأمير البلاد نسأل الله أن يديمه و ندعو الله أن يحفظ ويحمي حضرته، وكذلك حكومة وشعب الكويت، ونتمنى للكويت دوام الاستقرار والازدهار”.

اطلعت على نفي الديوان الأميري الأنباء التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض حضرة صاحب السمو أمير البلاد لعارض صحي طارئ ودخوله المستشفى. ونحمد الله أن حضرة صاحب السمو بخير وصحته بخير ولله الحمد والمنة.

إن استقرار صحة حضرة صاحب السمو وأمير البلاد نسأل الله أن يديمه و ندعو… pic.twitter.com/KZz78th9Js — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) August 13, 2023

وقال “داغي”: “لذلك، نقف جميعًا معاً وندعو بالخير والصحة لحضرة صاحب السمو وللكويت بأكملها”.

وتابع: “نتمنى أن يعم السلام والازدهار في البلاد. وأن تسير المؤسسات الحكومية بقوة واستقرار تحت قيادة حكومة الكويت الحكيمة وحضرة صاحب السمو”.

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وختم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تغريدته بالقول: “دعواتنا دومًا لحفظ الكويت وأميرها وحكومتها وشعبها. ونسأل الله أن يحفظهم جميعًا ويمن عليهم بالصحة والعافية والسعادة”.

الديوان الأميري ينفي تعرض أمير الكويت لعارض صحي طارىء

ردا على ما انتشر من أنباء حول تعرض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لوعكة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى، أصدر الديوان الأميري بيانا أكد فيه أنه لا صحة إطلاقا لما تناقلته وسائل تواصل في هذا الخصوص.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا“، إن “حضرة أمير الشيخ نواف، لم يتعرض لأي عارض صحي طارئ. ولم يدخل إلى المستشفى كما أشيع”.

واختتم الديوان الأميري بيانه بالتأكيد على أن “حضرة صاحب السمو بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة” وفقا لنص البيان.

الديوان الأميري أكد كذلك على “ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة منه وعبر القنوات الرسمية.”