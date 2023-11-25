“والله لننصرنّ الحق ولتحيا فلسطين”.. أول ظهور لأبو تريكة المُختفي تضامنا مع غزة (فيديو)

وطن – عاد أسطورة كرة القدم المصرية ونجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة للظهور العلني، بعد فترة توقف طويلة عن الظهور الإعلامي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب على غزة.

وانتقد “أبو تريكة” في كلمة له من على شاشة “بي إن سبورت” القطرية صمت العالم بشأن جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وتحدث عن افتقاد العالم للضمير والإنسانية والحرية بعدم تحركه لنصرة “القضية الوحيدة في العالم ذات الحقيقة الواضحة والتي لا خلاف عليها في نصرتها”.

وقال المحلل بالشبكة الرياضية الإعلامية القطرية، إن 50 يوماً مرت وخلال هذه الفترة سقط آلاف الشهداء من الفلسطينيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، والعالم حسب تعبيره “صم بكم فهم لا يفقهون”.

واستدرك أبو تريكة أن غزة كشفت الجميع، وعرت سوءات العالم “هذا العالم الذي يدعي أنه حر.. حر إيه؟! قضية غزة هي القضية الوحيدة في العالم التي يبدو الحق فيها واضحاً والباطل معروف.”

وأردف أسطورة كرة القدم المصرية مخاطباً دول العالم التي وقفت مع إسرائيل: “أنتم تسكتون عن الباطل ولا تنصرون الحق” واختتم بنبرة حماسية معبرا عن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني البطل:”فلتحيا فلسطين.. والله لننصرن الحق” وكررها عدة مرات.

أبو تريكة ودعم “طوفان الأقصى”

وكان أبو تريكة الذي يوصف بـ “أسطورة كرة القدم المصرية” أعلن دعمه لعملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي.

وكتب محمد أبو تريكة عبر حسابه في منصة “إكس“: “شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة”.

شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينه..طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد تري نصر أمة عانت الكثير اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين ..صباحكم فلسطين — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 7, 2023

وأضاف في التغريدة التي نشرها يوم العملية التي نفذتها المقاومة أن “طوفان الأقصى” عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد تري نصر أمة عانت الكثير، وأضاف “اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين.. صباحكم فلسطين”.

وبدأت الجمعة، هدنة لوقف القتال في غزة تمتد لـ 4 أيام، تم الاتفاق عليها بين حركة المقاومة حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطر ومصر وأمريكا، وتشمل عمليات تبادل أسرى بين الجانبين.