محمد أبو تريكة عن عملية طوفان الأقصى.. عبور جديد في عصر التخاذل والانبطاح!

وطن – أشاد لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، بشجاعة المقاومة الفلسطينية مع إطلاقها عملية طوفان الاقصى، داعيا الله أن ينصرهم وسدد رميهم.

وقال “أبو تريكة” في تدوينة له عبر حسبه على منصة “X” (تويتر) سابقا تعلقا على إطلاق العملية من قبل المقاومة الفلسطينية:” شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينه”.

وأوضح أن “طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد تري نصر أمة عانت الكثير”.

ودعا “أبو تريكة” للمقاومة بالنصر قائلا:”اللهمّ ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يارب العالمين ..صباحكم فلسطين”.

مقاومون مع جثث قتلى الجيش الإسرائيلي

يأتي هذا في ظل نشر الإعلام العسكري مجموعة من الصور لأبطال المقاومة مع جثث جنود إسرائيليين تم القضاء عليهم في الهجوم.

صورة من قلب الحدث.. جثث جنود الاحتلال بين أقدام مقاتلي كتائب القسام وأنباء عن انهيار قوات الاحتلال الرابضة قرب حدود قطاع غزة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/vKYRyQJkSs — رضوان الأخرس (@rdooan) October 7, 2023

ووثق مقطع آخر لجظة استيلاء المقاومين على كيبوتس وموقع كرم أبو سالم شرق مدينة رفح.

صور لقتلى من جنود الاحتلال الصهيوني على يد كتائب القسام داخل ثكناتهم العسكرية في مستوطنات ومواقع شرق قطاع غزة#طوفان_الاقصي pic.twitter.com/rr4tSQxIhS — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2023

كما وثق مقطع فيديو متداول لحظة أسر جندي إسرائيلي على قيد الحياة على حدود غزة، حيث أظهر المقطع الجندي على متن دراجة ويرافقه على ما يبدو عنصران من كتائب القسام.

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مشاهد توثق أسر جندي إسرائيلي من حدود #غزة خلال الضربة الأولى لعملية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/OpLhegzgPZ — تغطية (@coveragetheard) October 7, 2023

العاروي يدعو الضفة الغربية للاشتباك

من جانبه، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أن مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى، مؤكدا أن المعركة هي “تتبير الاحتلال الإسرائيلي، وقد جاءت للرد على جرائمه المستمرة”.

وقال العاروري في كلمة له وهو مرتديا الزي العسكري، إن “الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة، وتستطيع أن تفتح اشتباكا مع كل مستوطنات الضفة، ونهيب بأبناء شعبنا بأن يشاركوا في معركة طوفان الأقصى”.