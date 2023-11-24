مفتي عُمان: “نُهنئ الفلسطينيين بانتصار خيّب أمل الصهاينة والمتصهينين العرب”

وطن – هنأ مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الشعب الفلسطيني على ما “أحرزه من النصر العزيز على أحزاب الظلم” في إشارة للانتصارات التي حققتها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يستطع الرد إلا عبر القصف الوحشي والهمجي للقطاع والانتقام من المدنيين.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين الكيان الإسرائيلي وحركة “حماس” حيز التنفيذ اعتبارا من صباح، الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.

نهنئ الشعب الفلسطينـ.ـي المسلم على ما أحرزه من النصر العزيز على أحزاب الظلم. لقد أحيا هذا النصر أمل الأمة بعد ما أماتته نكبات الأيام، وبعث ضمير العالم من مرقده، فخاب بذلك أمل الصهاينـ.ـة والمتصهـ.ـينين من العرب وغيرهم، وجلَّلهم الخزي والعار أبد الدهر. وتلك سنة الله التي لا تتبدل! pic.twitter.com/mFkhvYhujv — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) November 24, 2023

مُفتي عمان: “نهنئ الشعب الفلسطيني على ما أحرزه من النصر العزيز”

وقال الشيخ أحمد الخليلي الذي عرف بدعمه للقضية الفلسطينية ولعملية “طوفان الأقصى“، إن هذا النصر أحيا أمل الأمة بعد ما أماتته نكبات الأيام.

وتابع: “وبعث ضمير العالم من مرقده، فأفاق أحراره ذوو النفوس الأبية على الحقيقة التي كانت مطموسة من قبل الإعلام المضلل والدعايات الفاجرة.”

فخاب بذلك-كما قال- “أمل الصهاينــة والمتصهــينين من العرب وغيرهم، وجلَّلهم الخزي والعار أبد الدهر. وتلك سنة الله التي لا تتبدل!”

وأثنى مفتي عُمان أيضا على من وصفهم “بالأصدقاء الذين وقفوا وقفة الأحرار تجاه قضيتنا هذه وضربوا بأوامر حكامهم المناصرين للصهيونية عرض الحائط، وخرجوا في مظاهرات معلنين مساندة الحق غير مبالين بما لقوا من تهديد ووعيد.”

ووفق نشطاء فإن آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخان يونس ورفح توجهوا إلى بيوتهم، الجمعة، بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

كما توافد فلسطينيون لاستلام جثامين الشهداء الذين توفوا جراء غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال ساعات الليلة الماضية.

إشادة واسعة بمواقف مفتي عمان

وحظيت مباركة مفتي سلطنة عمان لانتصار أهل غزة وإجبار العدو على الهدنة رغم كل القتل والدمار الذي حل بهم، بتفاعل واسع من قبل رواد منصات التواصل وتعليقات متنوعة.

منها ما قاله “معاذ الحامدي” مستشهداً بالآية القرآنية “وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ”.. حفظ الله شعب فلسطين وبارك الله في المقاومة الباسلة وحفظكم الله شيخنا الفاضل”.

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) حفظ الله شعب فلسطين وبارك الله في المقاومة الباسله

وحفظكم الله شيخنا الفاضل — Moath Alhamdi | معاذ الحامدي (@m95alp) November 24, 2023

وعلق آخر: “حفظكم الله شيخنا الجليل سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ، ووفقك لصلاح العمل، وأمدك الله بالصحة والعافية والعمر المديد في خدمة الإسلام ورفعة رايته”.

وخاطب “جهاد باحجاج” الشيخ الخليلي :”والله ياشيخنا الجليل إنك تصدح بالحق في زمن الخذلان وهذا ليس بغريب عليكم أهل الحق والاستقامه”.

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وأضاف داعياً له:” نسأل المولى جل شأنه أن يمدكم بالصحة والعافية والعمر المديد”.

فيما علق “محمد الغافري” على من انتقد المفتي لبيانه: “جزاك الله خيراً شيخنا الجليل ، والله إن مثل هذه البيانات تُوجع البعض”.

وكانت سلطنة عمان جددت موقفها الداعم “لعدالة” القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.

جاء ذلك قبل يومين في كلمة ألقاها نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاصّ لسُّلطان عمان أسعد بن طارق آل سعيد، خلال مشاركته في القمة الافتراضية لقادة مجوعة العشرين؛ بناء على تكليف السلطان هيثم بن طارق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.