بيان مؤثر لمفتي سلطنة عمان عن عملية طوفان الأقصى

وطن – علق مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام في وقت سابق من اليوم.

وقال الخليلي في بيان نشره عبر حسابه بمنصة “إكس“: “وفق الله المقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها عن حقوقها المشروعة واستبسالها في مواجهة العدو الغاشم المحتل”.

وأضاف بيان عمان حول طوفان الأقصى: “نسأل الله النصر العزيز والفتح المبين”، ثم ختم بالآية القرآنية التي تقول “وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ”.

تعليق سلطنة عمان على الأحداث في إسرائيل وغزة

وكانت سلطنة عمان، قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت قبل بيان طوفان الأقصى بأنها تتابع باهتمام وقلق ما قالت إنه التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي اللا مشروع للأراضي الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأضافت مسقط، أن التصعيد الجاري يُنذر بتداعيات خطيرة وتصاعد حدّة العنف، داعيةً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضرورة حماية المدنيين، وفق وكالة الأنباء العمانية مسقط.

الضيف يعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى

وكان القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، بدء عملية طوفان الأقصى.

واقتحم العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية عدة مواقع عسكرية إسرائيلية و7 مستوطنات في منطقة غلاف غزة، ضمن عملية عسكرية غير مسبوقة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، السيطرة على معبر إيرز عقب الرشقات الصاروخية والاقتحامات لمستوطنات غلاف غزة.

فيما احتشد مئات الفلسطينيين في قطاع غزة إلى معبر إيرز، بعد السيطرة عليه، وجرت اشتباكات في محيط المعبر، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المكان.

الاحتلال يقصف غزة

بينما ردت قوات الاحتلال بشن عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء دون الكشف عن حصيلة رسمية.