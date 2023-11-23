مع بدء سريان هدنة غزة.. مشاهد لعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم

وطن- دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ، مع حلول الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بعدما تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت لقطات مصورة، أن المواطنين الفلسطينيين بدأوا بالتنقل نحو منازلهم وأحيائهم وقضاء حوائجهم، مع دخول بدء سريان الهدنة التي تمتد لأربعة أيام.

وأظهرت لقطات مصورة، عددا من النازحين الفلسطينيين وهم يعودون إلى بيوتهم في عدد من المناطق بما في ذلك صوب مدينة بيت حانون شمالي القطاع.

كما أظهرت لقطات مصورة، حركة للمواطنين في شارع صلاح الدين الذي بات يوصف بأنه الأشهر في قطاع غزة، بعدما كان شاهدا على تحركات برية لجيش الاحتلال.

وشوهد عدد من المواطنين وهم يتحركون في هذا الشارع، وهم يعودون إلى مناطقهم وأحيائهم.

كما انتشرت لقطات لتحركات الفلسطينيين من محافظة خانيونس، وهم يعودون لمناطقهم.

بنود الهدنة الإنسانية

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد كشفت تفاصيل بنود الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة .

وقالت القسام في بيان، إن الاتفاق ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك العدو الإسرائيلي لمدة 4 أيام.

توقف تحليق الطيران

وينص الاتفاق على توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في مدينة غزة والشمال، وفق البيان.

وأشارت إلى أنه سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي واحد، مما يعني الإفراح عن 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الـ19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا.

كما لفتت إلى أنه سيتم إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية يوميا لكافة مناطق قطاع غزة. كما سيتم إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق القطاع بشكل يومي.