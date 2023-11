استقالة عضو في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد منشور قارن فيه نتنياهو بالزعيم النازي هتلر

وطن- قدم عضو في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استقالته، الخميس، بعد حملة انتقادات واسعة عليه بسبب تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي قارن فيه تصرفات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال عضو إدارة الاتحاد الإنجليزي وسيم حق، عبر حسابه على منصة (X)، ” استقلت هذا الصباح من الاتحاد الإنجليزي، كما وأكرر اعتذاري للجالية اليهودية”.

وأضاف، “خلفت هذه الحروب ألاف القتلى، والعديد منا يعانون الإحباط والاضطراب الشديد، آمل أن تلعب كرة القدم دوراً مستقبلياً في تخفيف التوترات بين المجتمعات”.

كما وأردف وسيم حق، “تعليقي كان انتقاداً مباشراً لسياسي وليس حول عرق أو جماعة دينية، في التعبير عن هذه المشاعر اخترت الكلمات الخاطئة تماماً، وقد أثر ذلك على منصبي القيادي الذي أشغله في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم”.

This morning I have resigned from The FA. I have also reiterated my apology to the Jewish community.

This war has left thousands dead, many of us are in despair and deeply troubled.

I hope football can play a future role in easing tensions between communities.

Pls read ⬇️ pic.twitter.com/lqXUU5lDdQ

— Wasim Haq 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇪🇺 (@wasim_haq) November 23, 2023