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    رياضة

    استقالة عضو في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد منشور قارن فيه نتنياهو بالزعيم النازي هتلر

    عضو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وسيم حق يستقيل من منصه على خلفية منشوره الذي قارن فيه تصرفات نتنياهو بالزعيم النازي هتلر
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    وسيم حق عضو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
    عضو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وسيم حق

    وطن- قدم عضو في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استقالته، الخميس، بعد حملة انتقادات واسعة عليه بسبب تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي قارن فيه تصرفات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر.

    وقال عضو إدارة الاتحاد الإنجليزي وسيم حق، عبر حسابه على منصة (X)، ” استقلت هذا الصباح من الاتحاد الإنجليزي، كما وأكرر اعتذاري للجالية اليهودية”.

    استقالة عضو في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

    وأضاف، “خلفت هذه الحروب ألاف القتلى، والعديد منا يعانون الإحباط والاضطراب الشديد، آمل أن تلعب كرة القدم دوراً مستقبلياً في تخفيف التوترات بين المجتمعات”.

    كما وأردف وسيم حق، “تعليقي كان انتقاداً مباشراً لسياسي وليس حول عرق أو جماعة دينية، في التعبير عن هذه المشاعر اخترت الكلمات الخاطئة تماماً، وقد أثر ذلك على منصبي القيادي الذي أشغله في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم”.

    وواصل، “سأعتزم بالتفاعل شخصياً وبشكل مباشر مع أعضاء الجالية اليهودية للمشاركة والفهم، وأعرض مساعدة للاتحاد الإنجليزي في تطوير عملية منهجية من أجل لم شمل المجتمعات في المستقبل”.

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    تغريده عضو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

    وغرد عضو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وسيم حق، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، ” لقد ضحى نتنياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة، سيكون أدولف هتلر فخوراً بنيامين نتنياهو”. قبل أن يحذف منشوره بعد حملة الانتقادات الكبيرة عليه.

    وسيم حق
    تغريده وسيم حق عضو الاتحاد الإنجليزي

    وفتحت الهيئة الحاكمة لكرة القدم في إنجلترا، تحقيقاً في الأمر مع عضو الاتحاد الإنجليزي وسيم حق على تلك التغريده.

    وارتقى أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب نحو ما يزيد عن 40 ألف مصاب بجراح مختلفة وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حتى هذه اللحظة.

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