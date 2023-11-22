“فتح عينيها ويقبلها ويضحك”.. وداع فلسطيني لطفتله الشهيدة يُدمي القلب

وطن – مشاهد تدمي القلوب تتوالى يوماً بعد آخر من قطاع غزة، بفعل الجرائم الإسرائيلية المستمرة آخر قتل الاحتلال لطفلة في عمر الزهور، فيما لم يجد والدها وسيلة يعبر فيها عن مدى ألمه وحرصه على وداعها سوى احتضانها وقلبه يبكي ألماً من هول الحدث.

وكان الأب في صدمة كبيرة لدرجة لا يعرف ما يفعله فتارة يحتضن ابنته وتارة يفتح عينيها ولسان حاله يقول: “عسى أن تعود إليها الروح وكأن كل شيء كان كابوساً”.

ولاقى المشهد انتشاراً واسعاً في منصات التواصل وعلق عليها العديد من الرواد والمشاهير ومنهم الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي.

وكتب حفيظ دراجي بتغريدة له على منصة إكس: “حين يجتمع الألم والحسرة بالصبر والإيمان روح الروح طارت إلى الجنة وتركت القلب يعتصر ألما وصبراً”.

حين يجتمع الألم والحسرة بالصبر والإيمان..

روح الروح طارت إلى الجنة وتركت القلب يعتصر ألما وصبرا .

منذ السابع أكتوبر ملائكة الرحمن تحوم فوق غزة ، تنقل الشهداء الى الجنة أحياء عند ربهم يرزقون..

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/Ck7zeLzuDF — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 22, 2023

ملائكة الرحمن تحوم فوق غزة

وأضاف المعلق الجزائري متحدثاً عن الوضع في غزة: “منذ السابع أكتوبر ملائكة الرحمن تحوم فوق غزة ، تنقل الشهداء الى الجنة أحياء عند ربهم يرزقون”.

اقسم بالله فيديو يقطع القلب، فعلاً مجرد ان تتخيل أنها ابنتك فكرة مرعبة سبحان الله الذي صبره وثبته.

وحسبنا الله ونعم الوكيل — الكلاسيكو (@clasico_arabi) November 22, 2023

وعلق أحد المتابعين على الفيديو: “اقسم بالله فيديو يقطع القلب، فعلاً مجرد ان تتخيل أنها ابنتك فكرة مرعبة سبحان الله الذي صبره وثبته” وذكر آخر: “والله يعجز اللسان عن التعبير و القلب قد انفطر”.

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وبألم كبير كتبت إحدى المتابعات على منصة إكس: “المقطع هذا شفته الصباح و كل ساعة يطلعلي و في كل مرة أحس قلبي يتفتت شوي شوي، شوي ع البيبي اللي تكفن قبلها، شوي ع الحضن اللي يعصرها فيه ابوها”.

المقطع هذا شفته الصباح و كل ساعة يطلعلي و في كل مرة أحس قلبي يتفتت شوي شوي، شوي ع البيبي اللي تكفن قبلها، شوي ع الحضن اللي يعصرها فيه ابوها،شوي كيف لما فتح عيونها تبسم كأنه شافها و تشوف وباس عينها، كيف حطها و عدلها ثيابها رغم خلص رح تتكفن و تتغطى…

حسبنا الله و نعم الوكيل و خلص — khadjin97🇩🇿🇵🇸 (@khadjin97) November 22, 2023

وأكدت المغردة أن قلبها اعتصر ألماً عند رؤية الفيديو حين: “فتح الأب عيون ابنته وتبسم كأنه شافها و تشوف وباس عينها، كيف حطها و عدلها ثيابها رغم خلص رح تتكفن و تتغطى… حسبنا الله و نعم الوكيل و خلص”.

5300 طفل شهيد في غزة خلال 46 يوماً

وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، استشهاد 5 آلاف و300 طفل خلال 46 يوما بقطاع غزة، وذلك جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل خلال 46 يوماً مضت.

وخلال إحاطة حول الوضع بغزة، قدمتها كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ذكرت أن خسائر الأرواح بالأزمة الحالية مرتفعة للغاية.

وأكدت كاثرين: “قتل الاحتلال الإسرائيلي لـ 5 آلاف و300 طفل فلسطيني خلال 46 يوما فقط، وهذا يعادل 115 طفلا يوميا، 40 بالمئة من الوفيات في غزة هم من الأطفال”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد أعلن بمؤتمر صحفي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14532 شهيدا بينهم أكثر من 6000 طفل و4000 امرأة، وفق ما نقلته الأناضول التركية.