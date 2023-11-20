مشهد يختصر مأساة غزة.. أشلاء 5 أطفال فلسطينيين على ناقلة واحدة

وطن- مع بلوغ الحرب الإسرائيلية يومها الـ45، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره قطاع غزة التي ترفع من حصيلة الشهداء وتحديدا من الأطفال.

وفي مشهد يحرك الصخر، انتشر مقطع فيديو مأساوي يوثّق انتشال أشلاء خمسة أطفال فلسطينيين على ناقلة واحدة، في أعقاب قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

أشلاء 5 أطفال فلسطينيين على نقالة واحدة!! pic.twitter.com/3sUXJyrAVI — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 20, 2023

واستشهد 12 فلسطينيا على الأقل فيما أصيب العشرات، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بمخيم البريج.

واستهدف جيش الاحتلال، مدرسة الكويت المحاذية للمستشفى الإندونيسي والتي تؤوي الآلاف من النازحين، في حلقة جديدة من سلسلة المجازر الإسرائيلية.

جرائم حرب إسرائيلية ضد مستشفيات غزة

في سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنشآت الصحية في قطاع غزة.

واستمر القصف على مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمالي قطاع غزة، مما أوقع 12 شهيدا وجرحى، بينهم طبيب.

وتفرض قوات الاحتلال، حصارا على المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين إليه، وسط تحذيرات من تكرار ما فعله الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي هناك.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المستشفى الإندونيسي ضد الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين المحاصرين داخله.

حماس تدين الجريمة الإسرائيلية

سياسيا، أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي.

وقالت الحركة في بيان، إن قصف الاحتلال وحصاره للمستشفى جريمة تستدعي تدخلا دوليا لحماية آخر مؤسسة صحية تعمل في شمالي غزة.