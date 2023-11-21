مسؤول فلسطيني يكشف عدد من سيفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

وطن – قال رئيس “هيئة شؤون الأسرى” الفلسطينيين قدورة فارس، الثلاثاء، إن “صفقة تبادل الأسرى” المحتملة والتي تم التوصل لها بوساطة قطرية مع الكيان الإسرائيلي ستشمل إطلاق سراح 350 طفلاً و82 إمرأة فلسطينية.

كما ذكر قدورة فارس في تصريحات لـ”العربية” أن إسرائيل قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأطفال والنساء المطلوب إطلاق سراحهم ضمن الصفقة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية “كان” قالت، الاثنين، إن إسرائيل قبلت الشروط التي وضعتها حركة حماس لصفقة إطلاق سراح الأسرى وتنتظر رد الحركة.

والثلاثاء، قال إسماعيل هنية إن الحركة سلمت “ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.

وبينما لم ترد أي تفاصيل أخرى حول بنود الاتفاق المحتمل، ذكر عزت الرشق القيادي في حركة حماس لقناة الجزيرة، الثلاثاء، أن المفاوضات تركزت على مدة الهدنة وترتيبات توصيل المساعدات إلى غزة وتبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس بسجناء فلسطينيين في إسرائيل.

وأضاف الرشق أن الجانبين سيطلقان سراح نساء وأطفال، وذكر أن قطر التي تتوسط في المفاوضات ستعلن تفاصيل الهدنة.

وفي وقت سابق قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار إن إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، مقابل إطلاق سراح العشرات من الأسرى الفلسطينيين ووقف مؤقت للحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وعرضت حماس على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية وهي الشروط التي رفضها الكيان الإسرائيلي في البداية قبل أن يذعن للمقاومة تحت وطأة الضغوط التي مارستها عليه عائلات الرهائن الإسرائيليين بيد المقاومة.

وكانت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى قالت إن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 4900 أسير، بينهم 700 أسير مريض، و200 امرأة وطفل، فضلا عن أكثر من ألف معتقل إداري.

كما تواصل إسرائيل احتجاز جثامين 12 أسيرا توفوا داخل السجون خلال العقود الماضية.

تنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

واتهم “قدورة فارس” رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بالتصرف كـ “عصابة” جراء ممارساتها “التنكيلية والانتقامية” بالأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال فارس في حوار مع وكالة الأناضول التركية، إن “الانتقام كان وما يزال سيد الموقف في السجون الإسرائيلية“.

وأضاف: “اتضح أن إجراءات الاحتلال في السجون لا دخل لها بحالة الحرب ولا علاقة لها بالأمن، هي فقط انتقام كان وما زال سيد الموقف”.

اقرأ أيضا:

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن إسرائيل ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنتهج سياسة تجويع الأسرى، ومصادرة المقتنيات والأغطية والوسائد.

ولفت فارس إلى أن “الأخطر هو الاعتداء الجسدي على الأسرى، بحيث يتعرضون للضرب بالهراوات من قبل نحو 10 سجانين على كل أنحاء الجسد، غير آبيهن بوضعهم الصحي أو أعمارهم”.

وقال: “السجانون لديهم ضوء أخضر بالتنكيل بالأسرى، وإذا ما قتل أحدهم لن يتعرض أي سجان للمساءلة والتحقيق والمحاسبة”.