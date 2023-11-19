تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يرفع عدد الشهداء منهم

وطن – أكدت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” ونادي الأسير الفلسطينيّ، إقدام الاحتلال على اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) من محافظة قلقيلية، في سجن (النقب الصحراوي)، وهو معتقل منذ 27/5/2005، ومحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا.

ليكون الأسير “أبو عصب” بهذا هو الشهيد السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد السابع من أكتوبر.

وجاء في بيان للهيئتين تناقلته وسائل إعلام فلسطينية :”في ضوء هذه الجريمة الجديدة، جريمة اغتيال الشهيد أبو عصب، فإننا نؤكد على أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق أسرانا، وعن سبق إصرار”.

عمليات اغتيال ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين

وأشار البيان إلى أن “ما يجري بحق أسرانا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، يعكس قرار الاحتلال بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقهم، وذلك من خلال جملة من الجرائم الممنهجة، ومنها عمليات التعذيب والتنكيل التي ينفذها على مدار الوقت بحقهم.”

اقرأ ايضا:

وتابع “وهذا ما تعكسه كافة الشهادات التي تمكنا من الحصول عليها على مدار الفترة الماضية، والتي تتضمن معلومات مروعة، منها ما تشير إلى إصابة المئات من الأسرى بإصابات مختلفة جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل، التي تنفذها قوات القمع، وبمشاركة وحدات خاصة من جيش الاحتلال”.

ولفت البيان إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد فرض عزل مضاعف وغير مسبوق على أسرانا، للاستفراد بهم وقتلهم بعد السابع من أكتوبر، وذلك من خلال عرقلة زيارات الأسرى، من قبل الطواقم القانونية، أو رفضها لها، وفرض إجراءات الهدف منها قتل الأسرى”.

ووفق “المركز الفلسطيني للإعلام” استشهد خلال الفترة الأخيرة العديد من المعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي ومنهم الأسير عبد الرحمن أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان، في سلفيت، واستشهد في 14 نوفمبر الجاري، في سجن مجدو، وكان معتقلا منذ 25 شباط/ فبراير الماضي.

والأسير ماجد أحمد زقول (32 عاما)، من غزة في سجن “عوفر” أعلن عن استشهاده في 6 نوفمبر الجاري، علمًا أن الاحتلال أخفى جريمة اغتياله واغتيال أسير آخر من غزة، وتداول الإعلام العبري الخبر قبل أيام من إعلان نبأ الاستشهاد دون تفاصيل أو أسماء ولا يزال اسم الشهيد الثاني غير معلوم.

والأسير عرفات ياسر حمدان (25 عامًا) من بلدة بيت سيرا جنوبي غرب مدينة رام الله، واستشهد في 24 أكتوبر 2023 في سجن “عوفر” العسكري.

والأسير القيادي في حماس المعتقل إداريا عمر حمزة دراغمة (58 عامًا) من طوباس واستشهد في سجن “مجدو” يوم 23 أكتوبر الماضي.